충남도, 중동전쟁 대응 총력…500억원 규모 경영안정자금 지원

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 중동 지역 전쟁 격화로 고유가·고환율 등 경제 불안 요인이 확대되자 충남도가 지역경제 피해 최소화를 위한 대응에 나섰다.
충남도는 10일 도청 대회의실에서 전형식 정무부지사와 도 및 시·군, 유관기관 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 '중동 지역 위기 관련 긴급 경제 상황 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 도내 제조업 비중이 50%를 넘고 수출 의존도가 높은 산업 구조 특성상 중동 정세 불안이 지역 경제에 미칠 영향을 점검하고 대응 방안을 마련하기 위해 김태흠 지사의 지시에 따라 열렸다.
이날 회의에서는 충남경제진흥원의 중동 상황 관련 경제 동향 발표를 시작으로 도 실국과 유관기관의 분야별 피해 상황 점검 결과 보고, 시·군 현안 건의, 종합 토론 등이 진행됐다.
도는 우선 수출·물류 피해 기업을 대상으로 500억 원 규모의 2%대 저금리 경영안정자금을 특별 지원하기로 했다. 해당 정책자금은 '힘쎈충남 금융지원센터'를 통해 안내받을 수 있다.
또 충남경제진흥원에 긴급지원센터를 설치하고 긴급 대책반을 편성해 피해 상황을 상시 점검하는 한편 분야별 대응 대책 수립과 이행을 관리할 계획이다.
특히 전쟁 여파로 위기가 심화되고 있는 서산 대산 석유화학단지 기업을 대상으로 ▲긴급 경영안정자금 지원 ▲이차보전 ▲대출 만기 연장 및 상환 유예 등 지원을 확대하기로 했다. 또한 글로벌 공급 과잉으로 어려움을 겪는 당진 철강 산업에 대해서는 다음 달 중 선제 위기 대응 지역 지정을 받을 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.
도는 이와 함께 수출 피해 기업 지원을 위해 한국무역협회 등과 협의체를 구성해 상황을 점검하고 ▲수출입 보험료 ▲해외 전시·박람회 참가 지원 등을 우선 지원할 방침이다. 유가 상승에 따른 운수업계 상황과 물가 동향 등 지역경제 전반에 대한 모니터링도 강화한다.
김태흠 지사는 "도내 피해 상황을 지속적으로 점검하고 지원 대책을 보완해 중동 위기와 관련한 기업 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 충남도는 그동안 ▲주유소 가격 담합 등 불공정 행위 점검 ▲생활물가 동향 파악 ▲산업단지 및 기업 대상 피해 상황 긴급 조사 등을 실시하고, 석유류 유통 대리점에는 공급 가격 인상 자제를 요청해 왔다.
gyun507@newspim.com