경기도교육청·경기교총, 교권 회복 위한 25개조 31개항 합의

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지난 9일 남부청사에서 경기교원단체총연합회와 '2025년 교섭·협의 합의서' 조인식을 개최했다고 10일 밝혔다.
도교육청에 따르면 지난해 10월 도교육청은 경기교총의 36개조 44개항 교섭 요구안을 수용한 후, 올해 1월부터 10차례의 실무 교섭을 통해 최종 25개조 31개항의 합의안을 도출했다.
주요 합의 내용으로는 교원 인사 및 임용제도 개선, 교원 복지와 근무 여건 개선, 교권 및 전문성 신장, 교육 환경 개선 등이 포함되어 있다. 임태희 교육감은 "경기교총은 경기교육정책 실현을 위한 신뢰할 수 있는 파트너"라며, 교권 회복과 전문성 신장을 위해 함께 협력해야 한다고 강조했다.
또한 그는 "교사가 안심하고 교육할 수 있는 환경이 보장되어야 학생들의 성장이라는 목표를 넘어서 더 나은 교육으로 나아갈 수 있다"고 덧붙였다. 임 교육감은 경기교총이 교직 생활을 보다 행복하고 안정적으로 만들 수 있도록 지속적인 지원을 기대한다고 밝혔다.
