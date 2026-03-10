경남도, 중동 정세 따른 '민생 안정 특별기간' 돌입…유가·물가 상승 대응

중소기업 물류비 3억 긴급 편성 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 중동 정세 악화로 인한 지역 경제 충격에 대비해 10일부터 상황 종료 시까지 '민생 안정 특별기간'에 돌입했다. 도는 상황 종료 시까지 유가와 물가 상승에 대응하는 비상경제 대책을 시행한다.
박완수 경남지사는 이날 오전 9시30분 도청 프레스센터에서 비상경제대책회의 관련 브리핑을 통해 "불확실성이 커지는 지금, 민생 안정을 최우선 과제로 삼고 가용 가능한 모든 수단을 총동원해 긴급 대응에 나서겠다"고 밝혔다.
그는 "유가 위기가 취약계층과 저소득층에 가장 먼저, 깊게 파고든다"며 "당초 예산에 편성된 복지예산 6조 112억원을 앞당겨 신속히 집행하겠다"고 말했다.
그러면서 "운송·배달업종 등 유가 의존도가 높은 소상공인 부담이 커졌다"며 "육상 운송 소상공인을 대상으로 긴급경영안정자금 50억 원을 이달 중 신속 지원하겠다"고 언급했다.
이날 회의에는 도내 전 실국장이 참석해 에너지 가격 상승 대응, 교통·물가 안정, 취약계층 지원 등 분야별 대책을 논의했다. 도는 농업 분야에서도 농협과 협력해 300억 원 규모의 농업용 면세유 할인 지원을 긴급 시행하기로 했다.
등유 가격 급등으로 어려움을 겪는 원예시설 농가의 경영 부담을 완화하고, 피해 농·어민에는 예비비를 집행해 복구를 지원할 방침이다.
한국무역협회 경남본부에 따르면, 최근 중동 사태로 경남 기업 제품을 실은 28개 선박이 호르무즈해협을 통과하지 못하거나 하역이 지연되고 있다. 이에 따라 물류비 상승과 바이어 단절 우려가 커지고 있다.
박 지사는 "중동 수출기업 물류비 3억 원을 추경으로 긴급 편성하고, 중소기업 육성자금 2800억원을 즉시 지원해 경영난 완화에 나서겠다"고 강조했다.
시장질서 유지에도 나선다. 도내 1008개 주유소를 대상으로 가격표시제 준수 여부와 정품·정량 판매를 점검하고, 가격 담합·매점매석 행위에는 엄정 대응할 방침이다. 농축수산물과 서비스 요금도 물가대책종합상황실을 중심으로 현장 점검을 강화한다.
도는 정부와 국회에 취약계층 에너지 지원 예산의 조기 집행과 확대, 비료·사료 원료 비축 강화, 중소기업 정책금융 확대를 건의하기로 했다.
도는 이날 오후 경제부지사 주재로 시군, 농협, aT 등 관계기관이 참석하는 '중동발 물가 충격 대응 회의'를 열고 민생경제 안정화 대책 공유와 추가 대응 방안을 논의한다.
