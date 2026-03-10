고준호 경기도의원 "파주, 특정 정당 도시 아냐...시민 중심 협력·협치 해야"

정책·예산 논의에 시민 목소리 반영 필요
시민 중심의 열린 협력 정치로 전환 촉구
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 고준호 의원(국민의힘, 파주1)은 10일 "파주는 민주당의 도시도, 국민의힘의 도시도 아니다. 파주는 54만 파주시민의 도시"라며, "파주시의 정책과 예산 협의 구조를 시민 중심의 협력 구조로 전환해야 한다"고 밝혔다.
고준호 의원은 지난 8년간 파주시의 정책과 예산 확보 논의가 사실상 특정 정당 중심으로 이뤄져 왔다고 지적했다. 특히 국회의원, 경기도의원, 파주시장, 시의원, 파주시청 간 협의가 한쪽 정치세력을 중심으로 운영되면서 다양한 의견과 균형 있는 논의 구조가 충분히 작동하지 못했다는 점을 문제로 꼽았다.
고준호 의원은 "파주시와 경기도는 행정과 재정, 정책 추진에서 긴밀히 연결돼 있음에도, 지난 4년간 경기도의원으로 활동하면서 파주시 현안과 예산 문제를 놓고 국민의힘이 함께하는 공식 협의가 이뤄지지 못한 점은 매우 아쉽다"고 밝혔다.
이어 "정치 권력이 한쪽으로 쏠리면 긴장과 견제는 약해지고, 다양한 목소리가 반영될 통로도 좁아질 수밖에 없다"며 "정책과 예산은 특정 정당의 입장이 아니라 시민의 삶과 직결되는 문제인 만큼, 보다 폭넓고 개방적인 협의 구조가 필요하다"고 강조했다.
또 "중요한 것은 회의 횟수가 아니라 누가 논의에 참여하고, 시민에게 필요한 정책이 실제로 반영되느냐"라며 "한쪽 중심의 협의 구조로는 더 큰 예산 확보와 신속한 현안 해결에 한계가 있을 수밖에 없다"고 말했다.
고준호 의원은 파주의 발전과 재정 확보는 결코 어느 한 정당만의 힘으로 이뤄질 수 없다고 강조했다. 그러면서 "시민에게 필요한 예산이라면 정당을 가리지 않고 누구와도 만나고, 파주 발전에 필요한 정책이라면 누구와도 협력하겠다"고 밝혔다.
이어 "예산 확보와 지역 현안 해결은 힘의 크기가 아니라 협력의 폭에서 결정된다"며 "이제는 편가르기 정치를 넘어 시민의 이익을 최우선으로 하는 실질적인 협치가 필요하다"고 말했다.
끝으로 고준호 의원은 "지난 8년 이어져 온 닫힌 협의 구조를 넘어, 이제는 시민 중심의 열린 협력 정치로 나아가야 한다"며 "정당이 아니라 파주시민의 삶과 지역 발전을 기준으로 누구와도 협력하겠다"고 밝혔다.
