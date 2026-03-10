원주시, 전 직원 대상 '청렴 토크콘서트' 개최…"세대·직급 넘어 소통"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 9일 백운아트홀에서 전 직원을 대상으로 '2026년 청렴 토크콘서트'를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 세대 간 소통과 공감을 형성하고 청렴한 조직문화를 조성하기 위해 마련됐다. 기존처럼 강의를 일방적으로 듣는 교육 방식에서 벗어나 원강수 시장과 실무자가 함께 무대에 올라 갑질과 조직문화를 주제로 자유롭게 토론하고 질의응답을 나누는 참여형 형식으로 진행됐다.
특히 원강수 시장이 직접 토크에 참여해 직원들과 청렴에 대한 가치관을 공유하고 조직문화 개선 의지를 재확인했다는 점에서 의미를 더했다.
이와 함께 국민권익위원회 청렴교육 전문 강사의 '청렴 특강'과 청렴 메시지를 담은 '청렴 밴드공연'도 진행돼 직원들의 큰 호응을 얻었다.
원강수 시장은 "이번 청렴 토크콘서트는 세대와 직급을 넘어 소통할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "신뢰받는 공직사회와 청렴한 원주를 만들기 위해 다양한 청렴 시책을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.
