젝시믹스, 인천 체육 발전 위해 의류·용품 4700여점 기부

관내 선수 및 관련 시설 후원에 사용
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX)는 지역 사회 체육 발전과 체육인들의 복지 향상을 위해 인천광역시체육회에 기부 물품을 전달했다고 10일 밝혔다.
지난 9일 인천광역시체육회 본사에서 진행된 기부 전달식에는 이규생 인천광역시체육회장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.
전달식에서는 관내 생활체육 활성화를 위한 다양한 지원 방안에 대한 논의도 이뤄졌다.
이번 기부는 젝시믹스가 전개하는 사회공헌 활동의 일환으로, 인천 지역 내 선수들과 체육 관계자들이 보다 나은 환경에서 훈련에 집중할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
기부 물품은 젝시믹스의 기능성 의류와 신발 등 6300여만원 상당의 제품 4700여 점이다. 전달된 물품은 인천광역시체육회를 통해 인천시 직장운동경기부, 광역시청 소속 선수들과 학생 선수들 후원 등에 사용될 예정이다.
젝시믹스 관계자는 "대한민국 스포츠의 한 축을 담당하는 인천 체육인들에게 실질적인 도움을 줄 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 건강한 스포츠 문화 확산과 지역 사회 상생을 위한 다양한 나눔 활동을 지속해서 이어가겠다"고 말했다.
