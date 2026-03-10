한동훈 "'尹 복귀 반대' 결의 본질 벗어나…계엄옹호·부정선거론 끊어야"

"지선 출마 생각 없어...보수 재건 집중할 때"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표는 지난 9일 국민의힘이 발표한 의원총회 결의문과 관련해 "윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 표현만으로는 부족하다"며 "계엄 옹호와 탄핵 반대, 부정선거 음모론을 선명하게 반대해야 한다"고 말했다.
한 전 대표는 10일 KBS 1라디오 '전격시사' 인터뷰에서 "윤어게인 노선을 끊어내야 한다는 것은 오래전부터 상식적인 국민들과 언론이 해온 말"이라며 "지금 결의문 방향은 당연히 갔어야 할 길이지만 국민들이 보기에는 너무 늦은 것"이라고 밝혔다.
그는 결의문 문구에 대해서도 문제를 제기했다. 한 전 대표는 "윤석열 전 대통령은 무기징역을 선고받고 수감돼 있어 정치적 복귀 자체가 물리적으로 불가능한 상황"이라며 "현실에 존재하지도 않는 정치 복귀를 반대한다고 하는 것은 자칫 윤어게인 노선을 절연해야 한다는 본질을 가릴 수 있다"고 지적했다.
이어 "극복해야 할 윤어게인 노선은 계엄 옹호, 탄핵 반대, 부정선거 음모론"이라며 "윤석열 정치 복귀만 반대한다고 하면 이 주장들에는 반대하지 않는다는 의미로 오해받을 수 있다"고 말했다.
한 전 대표는 "국민들은 이제 말이 아니라 당장 무엇을 실천하는지로 진정성을 판단할 것"이라며 "윤어게인 당권파가 벌여온 숙청 정치를 중단하고 책임자를 교체해 당을 정상화하는지 지켜보게 될 것"이라고 했다.
또 장동혁 대표가 의원총회에서 결의문을 직접 낭독하지 않은 점을 언급하며 "결국 중요한 것은 오늘부터 무엇을 하느냐"라며 "제대로 된 실천이 없으면 국민들은 또 속았다고 생각할 것"이라고 말했다.
한 전 대표는 지방선거 출마 여부에 대해서는 "저는 지방선거에 출마할 생각은 없다고 말씀드린 상태"라며 "지금은 개인의 정치적 행보보다 보수 재건에 집중해야 할 때라고 생각한다"고 밝혔다.
그러면서 "지금 모이고 있는 시민들의 에너지가 절박한 보수 재건을 실행할 원동력이 될 것"이라고 덧붙였다.
