"이란, 호르무즈 통행 유조선에 '안보 부담금' 부과 계획"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 지도부가 호르무즈 해협을 통과하는 미국 동맹국 소속 유조선과 상선들에 대해 이른바 '안보 부담금(security duties)'을 부과하는 계획을 구체화하고 있다고 CNN이 9일(현지시간) 보도했다.
이란 내부 전략에 정통한 소식통은 CNN에 "트럼프 대통령이 해협이 열려 있다고 주장하지만, 호르무즈 해협은 닫혔다"며 이같이 밝혔다.
이 소식통은 특히 "우리는 세계 유가를 좌우할 힘을 쥐고 있으며, 미국은 오랫동안 우리의 가격 통제 조치를 기다려야 할 것"이라며 "에너지 가격이 불안정해졌고, 트럼프가 패배를 선언할 때까지 우리는 계속 싸울 것"이라고 덧붙였다.
이번 조치는 트럼프 정부가 민간 유조선에 대해 미 정부 차원의 보험을 제공하고 해군 호위까지 약속하며 통행 재개를 압박한 것에 대한 맞대응으로 풀이된다.
이란이 '안보 부담금'이라는 명목으로 사실상 통행료를 강요함으로써, 미국의 보험 지원 효과를 무력화하고 해협 내 실효적 지배권을 대내외에 과시하려는 의도로 보인다.
일각에서는 이란이 이 부담금 지불을 거부하는 선박을 '합법적 공격 대상'으로 간주할 위험이 크다고 본다.
이날 앞서 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "영토 내에서 이스라엘과 미국 대사를 추방하는 모든 아랍 및 유럽 국가에 대해 10일(화요일)부터 호르무즈 해협의 무제한 통과를 허용할 것"이라고 발표했다.
해당 국가들이 이스라엘 및 미국과 외교 관계를 단절할 경우, 이 전략적 수로를 통과할 "완전한 권리와 자유"를 갖게 될 것이란 설명이다.
