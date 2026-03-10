인투씨엔에스, EMR에 네이버 예약 연동 기능 고도화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 국내 1위 동물병원 차트 기업 인투씨엔에스가 자사의 온프레미스 EMR인 '인투벳GE'에 적용돼 있던 네이버 예약 연동 기능을 현장 요구에 맞춰 대폭 고도화해 업데이트했다고 10일 밝혔다.
이번 기능 확장으로 동물병원은 사용 중인 차트 내에서 진료와 네이버 예약 등을 화면 전환 없이 실시간으로 확인하고 대응할 수 있어 예약 누락 위험을 줄이고 의료진이 진료에 더욱 집중할 수 있는 환경을 갖추게 됐다.
이번 업데이트의 핵심은 인투벳GE 차트와 네이버 예약 시스템의 직접 연동 범위를 대폭 넓힌 것이다. 기존에는 인투벳GE 내에서 예약내역 확인 기능이 한정화되어 있었으나 고도화된 연동 기능을 통해 네이버 등 외부 플랫폼에서 유입되는 전체 예약 현황을 차트에서 한눈에 확인할 수 있게 됐다. 더불어 인투벳GE EMR 화면에서 예약 확인, 승인, 승인 취소 등 예약 처리까지 직접 가능해져 여러 플랫폼을 오가며 작업해야 했던 기존 불편이 크게 개선됐다.
또한 인투씨엔에스의 동물병원 운영 플랫폼 '인투링크' 역시 네이버 예약과의 연동을 보다 세밀하게 관리할 수 있도록 기능을 업그레이드했다. 기존에는 병원이 네이버 예약을 받을 때 보호자에게 요청할 사전 질문이나 옵션값을 인투링크에서 설정할 수 없어 네이버 앱에서만 관리해야 했다.
그러나 이번 개선으로 네이버 예약에서 제공하는 사전 질문, 옵션 설정, 예약자 정보 수집 항목을 인투링크에서 그대로 설정·관리할 수 있게 되어 병원은 원하는 정보와 조건을 하나도 놓치지 않고 수집할 수 있게 됐다. 이는 네이버 예약 플랫폼에서만 가능했던 핵심 설정 기능을 EMR 생태계 내부로 통합한 것으로, 병원의 예약 운영 효율성을 크게 높이는 변화다.
인투링크 예약 관리자센터에서는 네이버 예약, 인투펫 예약, 차트 예약 등 플랫폼별로 분산돼 있던 예약 정보를 한 화면에서 통합 관리할 수 있도록 지원한다. 병원은 채널별 예약 흐름을 한눈에 파악할 수 있으며, 담당자별 일정 캘린더 기능을 통해 진료 일정 조율도 한층 수월해졌다.
인투씨엔에스 관계자는 "고객들이 가장 많이 활용하는 예약 채널이자 실질적으로 병원 유입의 핵심 통로가 되고 있는 네이버 예약을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 연동 기능을 대폭 고도화했다"며 "앞으로도 동물병원 EMR 선두 기업으로서 병원 현장에서 실제로 필요로 하는 기능을 면밀히 반영해 예약, 진료, 운영의 흐름이 끊기지 않는 환경을 지속적으로 완성해 나가겠다"고 말했다.
