中国电视厂商进军高端市场 三星LG推出新技术回应

纽斯频通讯社首尔3月10日电 在电视市场因换新需求放缓而增长受限的情况下，加之中国企业的价格攻势，竞争愈发激烈。韩国三星电子和LG电子计划以Micro RGB等高端电视技术为先导应对市场变化。

【插图=AI生成】

据业界9日消息，三星电子和LG电子今年计划在高端电视产品线中推出应用Micro RGB技术的系列产品。两家企业在维持以有机发光二极管（OLED）为主的现有高端战略的同时，通过加强应用下一代液晶显示技术的产品稳固市场主导权。

Micro RGB技术是在LCD面板背光中应用超小型RGB LED，以实现亮度和色彩的精细控制。与现有LCD电视通过白色LED和彩色滤光片呈现色彩的方式不同，Micro RGB的特点是将RGB LED作为光源，从而提高色彩表现力并改善对比度。业界评价其为在增强画质竞争力的同时，在大尺寸化和价格方面具有优势的高端LCD技术。

这一举措被认为是为应对近期中国电视企业迅速扩张市场的趋势。中国电视企业此前凭借价格竞争力扩大全球市场份额。近期，它们还展现出以技术力和品牌竞争力为基础，向高端市场发起攻势的趋势。

据市场调查机构Counterpoint Research数据，截至去年12月，TCL的全球电视出货量占有率为16%，超越三星电子（13%）位居榜首。海信同期也位列第三，仅次于三星电子。不过，按年度计算，三星电子仍以整体市场15%的占有率保持领先。TCL占有率为13%，海信为12%，LG电子为9%。

中国企业的战略也在发生变化。它们正试图摆脱过去以低价产品为主的销量攻势，转向以技术竞争力和品牌力进军高端市场。据悉，TCL计划与日本索尼的电视业务部门成立合资公司，TCL将持有51%股权，实质上吸收该业务的构架。业界认为，若TCL的生产竞争力与索尼的品牌力相结合，高端市场的竞争格局可能进一步加剧。

三星电子和LG电子正通过采用Micro RGB技术的高端LCD电视应对市场变局。三星电子继去年8月首推115英寸Micro RGB电视后，今年1月在CES 2026上公开了涵盖55、65、75、85、100英寸等多种尺寸的2026年款Micro RGB电视产品线。

LG电子也公开应用Micro RGB技术的"Micro RGB evo"产品，着手应对高端LCD市场。该产品的特点是结合了Micro RGB技术以及在OLED电视领域积累的精密光源控制技术。此外，搭载了最新的"Alpha 11 AI处理器"，可精细控制亮度与对比度，提升画质处理性能。

业界表示，中国企业凭借价格竞争力扩大全球市场份额，电视市场竞争日趋激烈。不过，OLED等高端电视市场预计仍将保持稳定需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社