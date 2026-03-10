부산시 '2026 부산원아시아페스티벌 with NOL' 헤드라이너 라이즈 확정

케이팝과 문화 융합 '넥스트웨이브'
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 6월 27일부터 28일까지 이틀간 아시아드주경기장에서 케이컬처 글로벌 축제 '2026 부산원아시아페스티벌 with NOL(BOF with NOL)'을 열고 최정상 그룹 라이즈를 빅콘서트 헤드라이너로 내세운다고 10일 밝혔다
이번 행사는 10회째를 맞아 '비욘드 10: 넥스트웨이브' 콘셉트로 진행되며 놀유니버스가 메인스폰서로 참여해 케이팝 공연과 뷰티 패션 푸드 팝업존을 결합한 체험형 페스티벌로 운영된다. 케이콘텐츠 팝업전시 체험 스타트업 포럼 연계 토크쇼 등 프로그램을 확대해 케이팝 힙합 밴드 이벤트를 선보인다.
마지막 날인 28일 라이즈가 출연한다. 데뷔 후 음악시상식 수상 음원 음반 차트 상위 진입 초동 기록 경신으로 '성장 서사의 아이콘'으로 평가받는 라이즈는 빠르게 변화하는 케이팝 시장에서 '가장 미래적인 그룹'으로 꼽힌다.
라이즈가 10주년 BOF의 새로운 물결 출발점이며 케이팝 다음 챕터를 상징한다고 행사 관계자는 전했다.
문화체육관광부 'K-케이팝 지원사업' 연계로 뷰티 패션 푸드 팝업존을 운영해 부산형 차별화 매력을 강조한다. 한류 연관 산업에 해외 관광객 관심이 높아지면서 관람객들은 공연 전 한류 콘텐츠를 경험한다.
'2026 BOF with NOL'의 공식티켓 예매는 4월 중 놀(NOL)과 놀티켓(NOL ticket), 놀월드(NOL World)에서 진행된다.
박형준 시장은 "1차 라인업 공개됐고 순차 추가 공개될 출연진도 기대하라"며 "전 세계 한류 팬들이 부산에서 케이컬처 즐기고 재방문 도시로 경험하길 바란다"고 말했다.
한편 6월20일 화명생태공원에서 전 세대 대상 파크콘서트가 무료로 열리며 별도 예매 없이 자유 입장한다. 사업 목적은 부산문화콘텐츠와 케이컬처 산업 관광 연계로 관광객 유치 도시 브랜드 제고이며 주최는 부산시 주관은 부산관광공사 SM컬처앤콘텐츠다.
