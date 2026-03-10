부산시, 석유판매업 493곳 특별점검…유가 급등에 가짜유통 단속

위반 시 행정처분·가격 안정 촉구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 중동 정세 불안으로 인한 유가 급등에 대응하기 위해 관내 주유소와 일반판매소 493곳을 대상으로 특별점검을 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 점검은 정부가 국가자원안보특별법에 따라 자원안보 위기경보 '관심'을 발령한 데 따른 선제 대응이다. 시는 지난 6일부터 시·구·군 공무원 17개 점검반(34명)을 투입해 위기 해제 때까지 상시 단속을 이어간다.
주요 점검 항목은 가짜 석유 판매 여부와 가격표시제 준수 여부, 정량 미달 판매 여부 등 석유 유통 질서 전반을 집중적으로 점검한다. 한국석유관리원과 합동으로 비노출 검사 차량을 활용한 암행 점검을 실시하고 야간·휴일 등 취약 시간대 점검도 병행할 계획이다.
물류 수요가 높은 서부산권과 가격 민감도가 높은 해운대 등 도심지역을 중심으로 점검을 강화한다. 위반 행위 적발 시 과태료 부과, 사업 정지 등 즉각적인 행정처분과 함께 형사고발 등 엄정 조치할 방침이다.
시는 석유 수급 불균형과 부정 거래 우려가 있는 주유소를 대상으로 범정부 합동점검에도 참여할 예정이며, 유가 동향과 산업통상부의 석유 판매가격 최고가격 지정, 비축유 방출 등 정부 정책을 지속적으로 모니터링해 정책 대응에 적극 협력할 계획이다.
주유소 업계를 대상으로 자발적인 유류가격 안정화 동참을 요청하고 석유업계와의 소통을 강화해 나가기로 했다.
박형준 시장은 "중동 사태 장기화 가능성에 대비해 비상 대응체계를 유지하고 있다"며 "시와 구·군, 유관기관 합동 점검을 통해 석유제품 유통질서를 바로잡고 시민들이 체감하는 유류비 부담 완화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
