전국 광역단체장 3월10일 일정

▲강기정 광주시장
- 광주전남 통합 완도군 상생토크(10:00 생활문화센터)
- 광주전남 우수 정책 설명회(15:20 웰니스푸소센터)
- 광주전남 통합 강진군 상생토크(16:00 웰니스푸소센터)
▲김영록 전남도지사
- 일정 없음
▲김영환 충북지사
- 관리자 안전역량강화 교육(10:00 자치연수원)
- 제천시 순방(11:00 제천시일원)
▲이장우 대전시장
- 국제한국미용페스티벌 개막식(14:00 DCC 제1전시장)
- 국제한국미용페스티벌 갈라쇼(18:30 DCC 제1전시장)
▲최민호 세종시장
- 제1기 신규임용과정 교육생 간담회(09:00 세종테크노파크)
▲김태흠 충남지사
- 2026년 태안 원예치유박람회 후원금 전달식(10:00 외부접견실)
- 2027년 정부예산 확보 추진전략 보고회(10:30 대회의실)
▲김진태 강원도지사
- (재)소노수의재단 동물복지 업무협약식(10:00 본관 소회의실)
- 대한노인회 도연합회 정기총회(11:00 춘천 미래웨딩홀)
- 금융지원 정책 발표(14:00 본관 소회의실)
▲김관영 전북지사
- 도의회 본회의 개회 (14:00 본회의장)
▲이철우 경북 도지사
- 실·국·원장 간부회의 및 2027년도 국비 확보 추진 상황 보고회(09:30 원융실)
- 경상북도청사 이전 10주년 기념식(15:00 경북도청 새마을광장)
▲박형준 부산시장
- 접견-스타트업 지놈 대표이사(10:00 국제의전실)
- 부산형 통합돌봄 비전 선포식(14:00 1층 대강당)
- 우리동네 ESG센터 8호점 개소식(15:00 덕천종합사회복지관)
- 동네방네 행복한 길(15:40 북·사상구 일원)
▲박완수 경남지사
- 이란사태 관련 비상경제대책회의(09:00 도정회의실)
- 민생경제안전 대책 브리핑(09:30 프레스센터)
- 제430회 도의회 임시회 제1차 본회의(10:00 도의회)
▲김두겸 울산시장
- 중동상황 대응 경제상황 점검회의 (15:00 2층 대회의실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 경기도지사
- 경기도 주4.5일제 시범사업 효과 분석 정책토론회 (09:30 국회의원회관)
- 경기도 피지컬 AI 비전 선포식 (14:30 판교)
▲오영훈 제주도지사
- 기후위기 대응 생명살림 국민운동 나무심기(10:00 표선면 일원)
- 현장 민생 경청 소통(14:30 화북동 일원)
[전국종합=뉴스핌]