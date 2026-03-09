[전영 오픈] 한국 금 1·은 2 수확...서승재-김원호, 전영오픈 남자복식 2연패

안세영, 왕즈이에 패해 은메달

백하나-이소희도 준우승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 금메달 3개 획득은 실패했지만 한국 배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)가 전영오픈 정상에 오르며 2년 연속 우승을 차지했다. 한국 남자복식이 이 대회에서 2연패를 달성한 것은 약 40년 만이다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=서승재(왼쪽)와 김원호가 9일(한국시간) BWF 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 남자 복식 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

서승재-김원호 조는 9일(한국시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼1000 전영오픈 남자복식 결승에서 '세계랭킹 2위' 아론 치아-소위익 조(말레이시아)를 2-1(18-21, 21-12, 21-19)로 꺾었다.

서승재와 김원호는 지난해에 이어 전영오픈 2연패를 달성했다. 한국 남자복식이 전영오픈에서 연속 우승을 차지한 것은 1986년 박주봉-김문수 이후 약 40년 만이다.

서승재, 김원호는 2025년 초부터 호흡을 맞추기 시작해 빠르게 세계 정상급 조로 성장했다. 조 결성 약 7개월 만에 세계랭킹 1위에 올랐다.

이번 대회에서는 부상 변수도 극복했다. 서승재는 시즌 초 말레이시아오픈 8강 경기에서 어깨 부상을 당해 이어 열린 인도오픈에 불참했다. 그러나 전영오픈에서 정상에 오르며 세계 최강 남자복식 조임을 입증했다.

버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영(왼쪽)과 왕즈이가 9일(한국시간) BWF 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 여자 단식 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

여자단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)은 결승에서 중국의 왕즈이에게 0-2(15-21, 19-21)로 패해 대회 2연패에 실패했다. 이 패배로 안세영은 지난해 10월 덴마크오픈 이후 이어오던 무패 행진도 36경기에서 멈췄다.

안세영은 경기 후 SNS에 "아쉽게도 나의 날이 아니었다. 상대가 더 좋은 경기를 했다"며 "왕즈이의 우승을 축하한다"고 남겼다. 이어 "발전할 부분을 찾았다. 더 강해져서 돌아오겠다"고 다짐했다.

[버밍엄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=백하나(오른쪽)-이소희가 8일(한국시간) BWF 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 여자 복식 준결승을 치르고 있다. 2026.3.8 psoq1337@newspim.com

여자복식 세계랭킹 4위 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조 역시 결승에서 중국의 류성수-탄닝 조에게 0-2(18-21, 12-21)로 패해 은메달을 차지했다. 둘은 2024년 이후 2년 만에 전영오픈 금메달을 노렸으나 실패했다.

이번 전영오픈에서 한국 배드민턴은 남자복식 금메달 1개와 여자단식, 여자복식 은메달 2개를 수확하며 대회를 마쳤다.

