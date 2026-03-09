[WBC] 대표팀 맏형 노경은, 2이닝 무실점 완벽투

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 42세 노장 노경은이 2이닝을 완벽하게 틀어 막으며 베테랑의 품격을 보여줬다.

노경은은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 호주와의 경기에서 두 번째 투수로 등판해 2이닝 무실점 투구를 선보였다.

노경은은 갑작스런 상황에서 등판했다. 손주영이 1회 투구를 마친 후 팔꿈치 통증을 호소하며 2회 마운드에 잠시 올랐다 내려갔다. 류지현 감독은 베테랑 노경은을 마운드에 올렸다.

급하게 몸을 풀고 올라온 노경은은 선두타자에게 안타를 허용했지만 릭슨 윈그로브를 상대로 병살타를 유도해냈다. 이후 로비 퍼킨스를 투수 라인드라이브 아웃 처리하며 이닝을 마쳤다.

3회에도 마운드에 오른 노경은은 선두타자 팀 케넬리를 2루 땅볼로 잡으며 산뜻하게 출발했다. 이후 트래비스 바자나를 루킹 삼진으로 잡았고, 커티스 미드마저 유격수 땅볼로 아웃시키며 삼자범퇴로 3이닝을 마쳤다.

4회말 시작과 함께 소형준이 올라오며, 노경은은 임무를 마쳤다.

노경은은 이날 2이닝 동안 28개의 공을 뿌리며 1안타 1삼진 무실점을 기록했다.

한국은 호주전에서 정규이닝 기준 2실점 이하, 5점 차 이상 승리를 거둬야 8강에 진출할 수 있다. '대표팀 맏형' 노경은이 무실점 투구를 하며 초반 분위기를 잡아주는 역할을 톡톡히 했다.

