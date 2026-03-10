3월 전국 아파트 분양전망지수 96.3…수도권·비수도권 동반 하락

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 전국 아파트 분양시장 전망이 소폭 둔화된 것으로 나타났다. 수도권은 세제 강화에 따른 매수 관망세가 이어졌고, 비수도권 역시 주택가격 정체 속 분양가 상승 부담으로 청약 수요가 위축된 영향으로 풀이된다.
10일 주택산업연구원에 따르면 이달 아파트 분양전망지수는 전월보다 전국 평균 1.8포인트(p) 하락한 96.3으로 나타났다. 수도권은 2.2p(104.8→102.6), 비수도권은 1.6p(96.6→95.0) 하락 전망됐다.
수도권은 서울이 6.5p(111.9→105.4), 인천이 3.4p(100.07→96.6) 하락 전망됐으며 경기는 3.3p(102.6→105.9) 등 상승 전망됐다.
주산연 관계자는 "수도권 중 서울이 가장 큰 폭으로 하락했는데 이는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 확정되면서 서울 강남 3구를 중심으로 다주택자 매물이 증가하고 매수자들의 관망세가 이어진 영향"이라며 "다만 경기도는 최근 다주택자와 고가주택에 대한 세제강화 움직임과 15억 이상 대출규제 강화로 15억 이하 주택이 많은 경기 지역의 거래가 늘어나고 집값 상승 추세가 이어지고 있는데 따른 영향으로 보인다"고 설명했다.
비수도권에서는 ▲경남 6.2p(93.8→100.0) ▲충남 5.4p(87.5→92.9) ▲경북은 4.7p (88.2→92.9) 상승 전망됐으나 ▲전남 9.0p(92.3→83.3) ▲세종 7.1p(121.4→114.3) ▲제주 5.8p(94.7→88.9) ▲대전 5.6p(105.6→100.0) ▲부산 4.8p(100.0→95.2) ▲광주 4.5p(95.0→90.5) ▲전북 1.1p(85.7→84.6) ▲충북은 0.9p(90.9→90.0) 하락 전망됐다. ▲대구(100.0) ▲울산(105.9) ▲강원(91.7)은 전월과 동일하게 전망됐다.
주산연 관계자는 "전국 평균 아파트 분양전망지수는 전월 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다"면서 "이는 수도권에서 정부의 세제 강화 기조에 따른 매수 관망세가 확산되는 가운데, 비수도권에서는 분양가가 지속적으로 상승하고 있음에도 지역 주택가격이 정체되면서 청약 수요가 위축된 영향이 복합적으로 작용한 것으로 보인다"고 말했다.
3월 분양가격 전망지수는 지난달 대비 2.1p 하락했다. 착공 물량 감소로 건설 원자재 수요가 줄어들면서 분양가격 상승세가 다소 둔화된 영향으로 보인다. 다만 미국·이란 간 갈등이 장기화될 경우 유가 상승 및 원자재 가격 상승으로 분양가격이 다시 상승할 가능성도 있어 향후 국제 정세 변화가 분양가격에 미칠 영향을 지속적으로 살펴볼 필요가 있다는 평가다.
분양물량 전망지수 전월 대비 3.1p 하락 전망됐고, 미분양물량 전망지수는 4.6p 하락할 것으로 전망됐다.
분양물량 전망지수는 전월 대비 3.1p 하락한 95.5로 집계됐다. 이는 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매수 심리가 위축되면서 사업자들이 분양 일정을 조정하거나 관망하는 움직임이 반영된 것으로 풀이된다.
미분양물량 전망지수는 전월 대비 6.4p 하락한 86.8로 나타났다. 이는 2025년 민간 아파트 신규 분양이 11만6000가구로 전년 대비 23.8% 감소해 2016년 이후 최저치를 기록하는 등 신규 공급이 크게 줄어든 가운데, 입주물량 감소에 따른 전세가격 상승 등이 일부 지역에서 미분양 물량 해소에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 인식이 반영된 것으로 보인다.
min72@newspim.com