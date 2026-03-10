누에라, 긴 공백기 깨고 강렬한 컴백 …"새로운 챕터 선언하는 곡"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '하이엔드 루키' 그룹 누에라가 이전과 다른 새로운 힙합 매력으로 긴 공백기를 깨고 돌아왔다.

누에라가 9일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브홀에서 세 번째 미니앨범 '팝 잇 라이크(POP IT LIKE)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "2집 활동 이후에 8개월이란 긴 공백기를 가졌다. 데뷔 쇼케이스 이후에 두 번째 쇼케이스라서 데뷔만큼 떨리는 것 같다. 그만큼 열심히 준비했고, 활동도 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

'팝 잇 라이크'는 지난 앨범에서 이어져 온 '임무를 수행하는 에이전트'의 서사를 또 다른 각도에서 확장해 나가는 스핀오프 앨범이다. 앨범 동명 타이틀곡은 누구에게나 청춘에는 폭발적인 에너지와 젊음이 터져 나오는 가장 빛나는 순간이 존재한다는 메시지가 담겼다.

이날 유섭은 "긴 공백기가 있던 만큼, 믿고 기다려준 팬들에게 감사 인사 전하고 싶다. 새로운 콘셉트에 도전한 만큼 기대에 부응할 수 있게 최선을 다해 준비했다"라며 "이번 활동도 많은 관심 부탁드린다"며 소감을 밝혔다.

이어 판은 "저희를 계속 기다려준 팬들에게 너무 감사하다. 보고싶다는 말도 전하고 싶다. 이번 앨범 진짜 열심히 준비했으니 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 당부했다. 미라쿠는 "이전과 다른 콘셉트로 컴백하게 돼 팬들에게 새로운 모습 보여드릴 수 있을 것 같아서 기대하고 있다"고 덧붙였다.

린은 "지금까지 하지 않았던 새로운 콘셉트를 준비하게 됐는데, 이번에도 누에라만의 독보적인 에너지를 보여드릴 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라의 타이틀곡 '팝 잇 라이크' 무대 현장. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

누에라는 이번 앨범에 '치밀하게 설계된 역할과 세계관'에서 잠시 벗어나, 멤버 각자가 지닌 본연의 에너지와 초심을 음악과 퍼포먼스로 담아냈다. 동명 타이틀곡 역시 이러한 메시지를 음악적으로 구현해냈다.

현준은 타이틀곡 '팝 잇 라이크'에 대해 "청춘의 순간을 주저없이 터뜨리겠다는 누에라의 포부와 자신감을 담았다. 이전 타이틀곡과 다르게 새로운 챕터를 선언하는 곡"이라고 설명했다.

앨범에는 엑소 레이가 총괄 프로듀싱에 참여해 화제를 모으기도 했다. 이 부분에 대해 판은 "중국에서 레이 선배 회사의 연습생으로 있었는데, 이번에 프로듀싱을 맡아주셔서 덕분에 많은 성장을 했다"고 말했다.

이어 "프로듀싱을 해주셔서 영광이었다. 음악적으로도, 퍼포먼스적으로도 많이 배웠다. 감사하단 말을 꼭 전하고 싶다"고 덧붙였다.

현준은 "레이 선배가 전체 프로듀싱을 해주셨다. 첫 포인트 안무도 만들어주셨다. '팝 잇 라이크' 녹음 때도 와주셔서 디렉팅을 맡아주셨는데, 덕분에 이번 곡이 다채롭게 나온 것 같다"라면서 "개인적으로 저한테 해주신 말이 있는데 '좋은 보이스를 갖고 있고 재능이 많다'라는 말을 해주시면서 조언을 정말 많이 해주셨다"며 감사인사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라의 타이틀곡 '팝 잇 라이크' 무대 현장. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

특히 준표는 "저희가 이 곡의 첫 안무를 받고 연습을 하는 도중에 레이 선배가 오셔서 피드백을 주신 적이 있다. 그때 크게 충격을 받았다"고 운을 뗐다.

이어 "당시 안무가 어울리지 않는다고 강하게 이야기를 해주셔서, 지금 여기에 안주하면 곡을 소화할 수 없겠다는 생각을 했다. 그때 이후로 이 곡을 다시 처음부터 재해석하고, 어떻게 해야 소화할 수 있을지에 대한 고민도 스스로 하기도 했다"고 부연했다.

'누에라'라는 그룹은 '연결하다'라는 뜻의 프랑스어 '누아'와 '시대'라는 '에라'를 조합해, 시대를 연결하는 음악세계를 펼치겠다는 각오가 담겼다.

준표는 "저희는 처음부터 다양한 세대, 다양한 분들에게 공감을 얻어내는 음악을 하고자 노력했던 것 같다. 이번 3집이 정말 중요한 게, 이번 곡들이 이전과 또 다른 장르이다. 꾸준히 팀명처럼 공감을 얻어내는 곡을 하면서 다양한 장르의 곡을 좋아하는 분들과 함께 해 나가고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

기현은 "누에라는 앞으로도 세대와 세대를 연결할 수 있는 음악을 하고 싶다. 지금까지 시도했던 것들도 어우러지고, 앞으로 더 참신하고 새로운 아이디어의 음악도 많이 접목시킬 예정"이라며 "2026년에 세계로 뻗어나가서 전 세계에 있는 팬들을 더 많이 만날 수 있는 기회가 많았으면 좋겠다"고 희망했다.

컴백에 앞서 누에라는 독일을 뜨겁게 달궜다. 지난달 독일 마인츠에서 열린 K팝 공연 'K팝 레볼루션' 무대에서 다채로운 공연을 선보였다.

이에 기현은 "저희 곡을 포함해서 커버곡까지 다양한 무대를 보여드렸다. 처음에 너무 긴장하고 떨렸느데 관객들이 호응도 많이 해주시고, 함께 따라 불러주시면서 힘을 얻었다. 컴백 전에 힘과 에너지를 받을 수 있는 추억이 됐다"고 답했다.

컴백에 앞서 누에라는 독일을 뜨겁게 달궜다. 지난달 독일 마인츠에서 열린 K팝 공연 'K팝 레볼루션' 무대에서 다채로운 공연을 선보였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라의 타이틀곡 '팝 잇 라이크' 무대 현장. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

이에 기현은 "저희 곡을 포함해서 커버곡까지 다양한 무대를 보여드렸다. 처음에 너무 긴장하고 떨렸느데 관객들이 호응도 많이 해주시고, 함께 따라 불러주시면서 힘을 얻었다. 컴백 전에 힘과 에너지를 받을 수 있는 추억이 됐다"고 답했다.

특히 현준은 앞으로 서보고 싶은 글로벌 무대로 '마마 어워즈' 등 연말 시상식을 꼽았다. 그는 "저희가 정말 열심히 해서 앞으로 연말 시상식에서 무대를 펼쳐보고 싶은 욕심이 있다"고 말했다.

끝으로 누에라는 "저희 이번 활동도 열심히 하면서 발전하는 모습 보여드릴테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.

이날 오후 6시에 발매되는 누에라의 세 번째 미니앨범 '팝 잇 라이크'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '실루엣(SILHOUETTE)', '에이-리스트(A-LIST)', '위 아 영(WE ARE YOUNG)'까지 총 4곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com