부산창조경제혁신센터, 3월 서구 워케이션 네트워킹 2회 운영

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산창조경제혁신센터는 서구 지역 특화 공공 워케이션 '휴앤워크 서구 워케이션'에서 3월 네트워킹 프로그램 '휴앤커넥트'를 2차례 실시한다고 9일 밝혔다.

3월 휴앤커넥트 운영 프로그램 포스터[사진=부산창조경제혁신센터] 2026.03.09

휴앤워크 서구 워케이션은 서구 외 지역 기업 재직자·대학생·프리랜서 등을 대상으로 숙박·관광 바우처와 전용 업무 공간을 제공하는 체류형 사업이다.

의료관광특구 특성을 반영해 비즈니스와 네트워킹을 결합한 콘텐츠를 정기 운영하며 참여자 교류와 협업 기회를 확대한다.

이번 3월 프로그램은 인문학·메디케이션 주제로 일과 성장을 연결하는 콘텐츠를 통해 자기계발과 산업 이해를 높인다. 김용우 대표는 워케이션 참여자와 지역 산업 연결을 강조하며 교류 거점 기능을 강화한다고 밝혔다.

먼저 12일 오후 3시부터 5시까지 '삶을 바꾸는 독서법' 강연이 열린다. '한번 읽은 책은 절대 잊지 않는다' 저자 허필우 작가가 사고 확장과 실행 중심 독서 전략을 공유한다. 바쁜 직장인·창업가 대상 실생활 적용 습관 형성에 초점을 맞춘다.

이어 26일 같은 시간 '글로벌 의료관광 플랫폼의 현재와 미래' 강연을 진행한다. 클라우드 호스피탈 술래이만 나자로브 대표가 AI 기반 해외 환자 유치 전략과 플랫폼 모델을 소개한다. 병원 수요와 플랫폼 가치 구조를 설명하며 의료관광 산업 방향성을 제시한다.

센터는 전문가 초청으로 교류·협업을 지속하며 3월 프로그램 사전 신청을 받고 있다. 모집 상황에 따라 조기 마감 가능하다.

