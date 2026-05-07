SOOP, 버추얼 스트리머 지원 프로그램 '오늘부터 버추얼 시즌2' 진행

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 버추얼 스트리머 지망생을 위한 성장 지원 프로그램 '오늘부터 버추얼 시즌2'를 5월 6일부터 7월 6일까지 2개월간 진행한다.

SOOP은 버추얼 스트리머 통합 플랫폼 '마스코즈'를 운영하는 오버더핸드와 협력한다. 마스코즈를 통해 아바타 제작부터 페이셜 트래킹, 방송 연동까지 한 번에 지원함으로써 초기 제작 부담을 줄인다.

'오늘부터 버추얼' 시즌2 공식 포스터 [사진=SOOP]

이번 시즌2는 운영 범위를 글로벌로 확대했다. 기존 국내 스트리머에 더해 미국, 태국 등 해외 이용자도 참여할 수 있으며, 글로벌 참가자를 위한 디스코드 기반 커뮤니티를 운영한다.

참가자에게는 마스코즈 1개월 스타터 체험권과 함께 서비스 내 재화인 2만 코즈, 최대 9000쥬얼을 제공한다. 신입 스트리머 인증을 완료한 참가자에게는 이 혜택을 3배로 확대 지급한다.

SOOP은 이벤트 기간 동안 꾸준히 방송을 진행한 참가자 중 1인을 선발해 최대 50만원 규모의 콘텐츠 제작 지원금을 제공한다. 플랫폼 내 '테마형 핫이슈' 노출 등 방송 홍보 지원도 인당 최대 2회 제공한다.

yuniya@newspim.com