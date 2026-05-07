현대로템, 美 안두릴과 'AI 기반 지휘통제체계' 개발

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무인차량·드론·전투체계 통합 운영…AI 기반 전장 대응 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대로템이 미국 방산 AI 기업 안두릴과 손잡고 인공지능(AI) 기반 유·무인복합(MUM-T) 지휘통제체계 구축에 나선다.

이용배 현대로템 대표이사 사장(오른쪽)과 브라이언 쉼프 안두릴 공동창업자 겸 CEO가 7일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 무기체계 고도화를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=현대로템]

현대로템은 안두릴과 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 무기체계 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 협약식에는 이용배 현대로템 사장과 브라이언 쉼프 안두릴 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.

양사는 미래 전장의 핵심으로 꼽히는 MUM-T 통합 지휘통제체계 개발에 협력할 계획이다. 미래 전장은 인간 지휘관과 AI가 함께 임무를 수행하는 형태로 재편되고 있으며, 유인 전투차량과 무인 로봇·드론을 통합 운용할 수 있는 지휘통제 기술 중요성이 커지고 있다.

현대로템은 다목적 무인차량 HR-셰르파와 다족보행로봇 등에 안두릴의 AI 운영체계(OS) '래티스(Lattice)'를 적용해 지휘통제 능력을 고도화할 방침이다. 래티스는 AI가 센서를 통해 표적을 실시간 추적하고 전장 상황을 자체 판단하도록 지원하는 시스템이다.

양사는 이동형 대드론 관제 시스템 구축도 추진한다. 안두릴 드론이 적 드론을 탐지하면 현대로템의 기동형 무기체계가 이를 분석해 지휘관 의사결정을 지원하는 방식이다.

현대로템은 이번 협력을 통해 AI 기반 미래 전장 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 방산 시장 공략에도 속도를 낼 계획이다.

chanw@newspim.com