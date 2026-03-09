"서울 40분 시대 연다"...진천군, 내달 17일까지 JTX 조기 착공 서명운동

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 중부권 광역 급행철도(JTX) 조기 착공을 촉구하기 위한 범군민 서명 운동에 돌입한다.
군은 9일부터 4월 17일까지 약 6주간 'JTX 조기 착공과 민자 적격성 조사 조속 통과'를 촉구하는 범군민 서명 운동을 추진한다고 밝혔다.
이번 서명 운동은 현재 정부에서 진행 중인 JTX 관련 민자 적격성 조사의 조속한 통과를 촉구하고 철도망 구축에 대한 지역 주민들의 강한 의지를 중앙 정부에 전달하기 위해 추진된다.
서명 운동 첫날인 9일에는 군청 대회의실에서 사업 추진 의지를 다지는 행사가 열렸다.
전도성 부군수를 비롯해 국장, 실과소장, 읍·면장 등 간부 공무원들이 참석해 'JTX 조기 착공'을 촉구하는 슬로건 퍼포먼스를 진행하며 서명 운동의 시작을 알렸다.
참석자들은 "JTX 조기 착공, 진천의 미래를 바꾼다", "민자 적격성 조사 조속 통과 촉구" 등의 문구가 담긴 피켓을 들고 사업 추진 의지를 다졌다.
중부권 광역 급행철도(JTX)는 서울 잠실에서 광주·용인·안성·진천 등을 거쳐 청주국제공항과 오송역을 연결하는 총연장 134㎞ 규모의 광역 철도 노선이다.
이 노선이 구축될 경우 진천에서 서울까지 이동 시간이 약 40분대로 단축돼 사실상 수도권 생활권에 편입되는 획기적 변화를 맞게 된다.
기업 유치 여건 개선과 인구 유입 확대는 물론 충북 혁신 도시를 중심으로 한 중부권 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
군은 국가 균형 발전과 충청권 메가시티 구축을 위해서도 중부권 광역 급행철도의 조속한 건설이 반드시 필요하다는 입장이다.
이번 서명 운동은 온·오프라인 방식으로 진행된다.
이은천 군 미래전략실장은 "중부권 광역 급행철도는 지역 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 국가 기반 시설"이라며 "군민들의 뜻이 모여 조기 착공으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
