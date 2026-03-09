대구광역시, '대구국제뷰티엑스포' 참여기업 모집

해외바이어 50개사로 확대, CJ ENM·쿠팡 등 대형유통사 구매상담회 병행
3월 31일까지 조기 신청·재참가 시 최대 40만 원 참가비 할인 혜택
[대구=뉴스핌]김용락 기자=대구광역시는 오는 5월 31일까지 '2026년 제13회 대구국제뷰티엑스포'에 참여할 기업을 모집한다고 9일 밝혔다. 이 박람회는 6월 11일부터 13일까지 3일간 엑스코 동관에서 열릴 예정이다.
이번 엑스포는 화장품, 헤어, 네일, 에스테틱, 뷰티 디바이스 등 다양한 뷰티 산업을 포괄하는 비즈니스 행사로, 총 150개사 200부스 규모로 개최된다. 해외시장 진출 지원이 강화되며, 수출상담회에 초청되는 해외 바이어 규모도 지난해 34개사에서 50개사로 늘어난다.
특히 6월 11일과 12일에는 1:1 비즈니스 매칭 방식으로 상호 심도 있는 상담이 이루어질 예정이다. 더불어, 글로벌 플랫폼 입점 설명회와 동남아 시장 진출 컨설팅 부스를 운영하여 참가 기업들이 해외 진출을 위한 통로를 마련할 수 있도록 종합적인 지원이 이루어진다.
국내 판로 확대를 목표로 한 프로그램도 마련됐다. 6월 13일에는 CJ ENM, 롯데, 현대 홈쇼핑, 쿠팡, 11번가 등 주요 유통 및 이커머스 기업 20개사의 바이어가 참여하는 구매상담회가 개최된다.
각종 부대행사도 다양하다. 박람회장에서 2개 공중위생단체의 법정 위생교육과 대구시장배 4대 이·미용 경기대회가 열리며, 관련 종사자 4000여 명이 참가할 예정이다. 미용업계 영업주들은 전시장 부스를 방문해 구매와 계약을 체결하며, 기업과 지역 미용업계 간의 네트워크 형성도 기대된다.
참여 기업은 신제품·신기술 설명회(선착순), 미스 대구·경북과 함께하는 부스 탐방, 인터뷰 라이브쇼 등 다양한 마케팅 프로그램에 참여할 수 있다.
박람회 참가를 원하는 기업은 공식 홈페이지를 통해 온라인 신청하거나 엑스코에 문의하면 된다. 3월 31일까지 조기 신청 시 20만 원 할인 혜택이 적용되며, 재참가 기업은 추가 20만 원을 더해 최대 40만 원의 참여비 할인 혜택을 받을 수 있다.
이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "K-뷰티가 급속도로 성장하고 있는 이때가 기업들이 글로벌 브랜드로 도약할 최적의 시점"이라며 "이번 엑스포가 국내외 판로 개척과 실제 비즈니스 성과 창출의 장으로 거듭나기를 기대한다"고 전했다.
