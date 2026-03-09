한국타이어 후원 미국 TGL 시즌 2 정규 리그 종료

23일부터 결승전 거쳐 TGL 시즌 2 챔피언 확정
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 한국타이어)가 후원하는 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그(Tomorrow's Golf League, 이하 TGL)' 시즌 2의 정규 리그가 3월 3일(현지 시간) 미국 플로리다 '소피 센터(SoFi Center)'에서 열린 최종 라운드를 끝으로 마무리됐다.
한국타이어는 이번 시즌 TGL 최초의 '오피셜 타이어 파트너(Official Tire Partner)'이자 '파운딩 파트너(Founding Partner)'로 참여해 TGL과 '혁신 테크놀로지'를 매개로 모빌리티, 스포츠의 경계를 허무는 차별화된 브랜드 경험을 제공해왔다. 시즌 2 기간 동안 스타디움 내 전광판, TV 광고, 경기 중계 화면 등에 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'을 노출하며 북미를 포함한 전 세계 150개국 팬들에게 프리미엄 브랜드 위상을 각인시켰다.
TGL 시즌 2는 지난해와 마찬가지로 '타이거 우즈(Tiger Woods)', '로리 맥길로이(Rory Mcllroy)' 등 24명의 최정상급 미국 PGA 슈퍼스타들이 출전해 화제를 모았다. 특히, 기존 골프 경기에 첨단 기술을 접목한 차별화된 콘텐츠로 개막전부터 여덟 번째 경기까지 평균 50만 8000여 명이 경기를 시청했으며, 한국타이어는 글로벌 팬들을 대상으로 '한국' 브랜드를 노출해 혁신적이고 역동적인 브랜드 이미지를 전달해왔다.
지난해 12월부터 약 4개월간 6개 팀이 치열한 경쟁을 펼친 끝에, 상위 4개 팀이 포스트시즌에 진출했다. '보스턴 커먼 골프(BOSTON COMMON GOLF)'가 정규 리그 1위로 첫 번째 시드를 획득했으며, '로스엔젤레스 골프 클럽(LOS ANGELES GOLF CLUB)', '애틀랜타 드라이브 GC(ATLANTA DRIVE GC)', '주피터 링스 GC(JUPITER LINKS GC)'가 그 뒤를 이었다.
TGL 시즌 2의 포스트시즌은 3월 17일(현지시간) 더블헤더 준결승전으로 진행된다. 첫 번째 경기는 3위 '애틀랜타 드라이브 GC'와 2위 '로스엔젤레스 골프 클럽'의 맞대결이다. 두 팀 모두 이번 시즌 3승 2패로 승점은 동률이나, '홀 승리(Holes Won)' 포인트에서 근소한 차이로 '로스엔젤레스 골프 클럽'이 2위로 플레이오프에 진출했다. 시즌 1과 2에서 서로 1승 1패를 주고 받은 양팀은 결승전 진출을 목표로 총력을 기울일 전망이다.
두 번째 준결승 경기에서는 1위 '보스턴 커먼 골프'와 4위 '주피터 링스 GC'가 격돌한다. 양팀은 TGL 합류 후 처음으로 포스트시즌에 진출했으며, 지난해와 올해 두 번의 맞대결에서 연장전 끝에 승부가 갈렸던 만큼, 이번 경기에서도 불꽃 튀는 접전이 예상된다.
준결승에서 승리한 2개 팀은 3월 23일부터 24일(현지시간)까지 양일간 '소피 센터'에서 3전 2선승 방식의 결승전을 치르며 최종 우승팀에게는 TGL 시즌 2 챔피언의 영예가 주어진다.
한편, 한국타이어는 TGL을 비롯해 유럽축구연맹(UEFA) 주관 'UEFA 유로파리그', 'UEFA 유로파 컨퍼런스리그', 독일 분데스리가 명문 구단 '보루시아 도르트문트', 사우디아라비아 '알 이티하드' 등과의 파트너십을 이어가고 있으며, '포뮬러 E', 'FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 등 세계 최정상급 모터스포츠 대회에서도 혁신 기술력을 입증하고 있다. 앞으로도 글로벌 스포츠 및 모터스포츠를 통해 전 세계 고객들과의 접점을 확대하며 프리미엄 브랜드 가치를 지속 강화해 나갈 계획이다.
