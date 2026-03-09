[인사] 기획예산처

<승진>
◇서기관 ▲기획예산처 이정혁 ▲감사담당관실 임주현 ▲운영지원과 윤석규 ▲기획조정실 혁신행정담당관실 이홍섭 ▲미래전략기획실 미래전략과 김효진 ▲미래전략기획실 열린재정정보과 이성한 ▲예산실 산업중소벤처예산과 김지수 ▲예산실 국민복지예산과 하치승 ▲예산실 지역예산과 노영래 ▲재정성과국 타당성심사과 조문경 ▲복권위원회사무처 복권총괄과 이범한
◇과학기술서기관 ▲기획조정실 정보화담당관실 김기동

