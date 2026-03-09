'하메네이 아들' 지도자로 선출한 이란, 지구전 택했다

트럼프 '베네수엘라 모델' 무산...'父子 세습'으로 지구전 공식화

이란 핵무장 우려 속 美, '2대 연속 참수' 여부 주목

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 미국·이스라엘의 공습으로 지난달 말 숨진 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이(56)를 후계자로 선택하며 대미(對美) '지구전'을 공식화했다.

도널드 트럼프 미 행정부가 기대했던 온건파를 통한 체제 변화 시나리오는 사실상 폐기됐으며, 중동 정세는 한 치 앞을 알 수 없는 장기전의 소용돌이로 빠져들고 있다.

그간 트럼프 대통령은 이란 내부에 자신들과 대화가 통하는 온건파 인사가 집권해 친미 정부로 탈바꿈하는 이른바 '베네수엘라 모델'을 구상해왔다.

그는 지난 5일 인터넷 매체 악시오스와의 인터뷰에서 모즈타바를 "경량급(lightweight)"이라 비하하며 "미국의 승인 없이는 오래가지 못할 것"이라고 노골적인 거부감을 드러내기도 했다.

이란 새 최고지도자로 선출된 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이 [사진=로이터 뉴스핌]

하지만 이란은 트럼프가 '용납 불가'를 선언한 인물을 3대 최고지도자로 추대하는 정면 돌파를 선택했다. 이는 미국이 원하는 '질서 있는 퇴진'에 응하지 않고, 오히려 강경파 군부를 결집해 끝까지 항전하겠다는 선언으로 풀이된다.

◇ 혁명 정신 저버린 세습 체제...'핵무기 카드' 우려도

8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 모즈타바의 등장이 1979년 이슬람 혁명이 왕정을 타도하며 내걸었던 '능력 위주(Meritocracy)의 선출' 정신을 저버린 종언이라고 분석했다.

신학적 학식이 깊었던 선대 지도자들과 달리, 모즈타바는 종교적 정통성이 부족한 대신 이슬람혁명수비대(IRGC)에서 복무하며 쌓은 군부 엘리트들과의 강력한 유착을 통해 권력을 잡았다.

특히 최고지도자가 군 통수권자로서 탄도 미사일 무기체계를 통제하는 혁명수비대를 직접 지휘한다는 점에서, 미국과 이스라엘은 그의 권력 기반을 약화시키기 위해 군사 시설과 보안 거점을 집중 타격하고 있다.

이날 블룸버그 통신은 사안에 정통한 외교 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 이란 내부에 은닉된 것으로 추정되는 고농축 우라늄 비축물을 압수하기 위한 특수 작전을 논의하고 있다고 보도했다.

지난해 공습으로 주요 핵시설이 타격받는 과정에서 국제원자력기구(IAEA)의 사찰이 중단되자, 이란이 핵물질을 빼돌려 은닉했다는 정황이 포착됐기 때문이다.

현재 이란은 90% 무기급으로 즉시 전환 가능한 60% 농축 우라늄(HEU) 약 441kg을 보유한 것으로 추산된다. 이는 핵폭탄 11개를 제조할 수 있는 분량이다. 여기에 8,000kg 이상의 저농축 우라늄(LEU)까지 확보하고 있다.

그간 부친 알리 하메네이가 유지해 온 '핵무기 금지 종교 칙령(파투아)'이 모즈타바 체제에서 번복될 가능성이 제기되면서, 미국의 지상군 투입 검토가 긴박하게 돌아가고 있는 형국이다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◇ 호르무즈 봉쇄와 유가 흔들기… 트럼프의 '아킬레스건' 노린다

이란의 전략은 명확하다. 경제적 혼란으로 장기전을 유도하는 것이다. 세계 에너지 수송의 요충지인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 주변국 미군 기지를 공격해 국제 유가 폭등을 유발함으로써, 미국 내 여론을 분열시키고 트럼프를 정치적 궁지로 몰아넣겠다는 구상이다.

트럼프 대통령은 "작전이 끝나면 유가는 내려간다"며 자신하고 있지만, 미군 사망자가 늘어나는 상황에서 오는 11월 중간선거를 앞두고 직면할 정치적 압박은 거셀 수밖에 없다. 이란은 미국이 감당해야 할 '정치적 비용'을 극대화해 스스로 물러나게 하려는 지구전 태세에 돌입한 것으로 보인다.

◇ '2대 연속 참수 작전' 재개되나… 안개 속 중동 정세

이제 트럼프 대통령이 예고한 '추가 참수 작전'이 실행될지가 관심이다. 트럼프는 "우리의 승인을 받지 못한 지도자는 죽음을 맞는다"며 모즈타바를 직접 겨냥했고, 이스라엘 역시 새로운 최고지도자가 제거 대상임을 공표했다.

결국 이란이 미국과 타협을 전면 걷어찬 상황에서, 열흘째로 접어든 이번 전쟁은 단기간에 종결되기 어려운 진흙탕 싸움이 될 것으로 보인다.

