HK이노엔, 제로 음료 '티로그 스파클링 레몬라임 아이스티' 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔(HK inno.N)이 제로 칼로리 음료 '티로그 스파클링'의 신제품 '티로그 스파클링 레몬라임 아이스티'를 세븐일레븐에서 단독 출시한다고 9일 전했다.
티로그 스파클링 레몬라임 아이스티는 홍차 베이스에 레몬과 라임의 상큼한 맛을 더한 탄산음료다. 제로 칼로리인 만큼 풍성한 맛과 향을 부담없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. HK이노엔은 헬시 플레저(Healthy Pleasure) 트렌드 속에서 다양한 맛을 찾는 소비자들의 수요를 반영해 레몬라임 맛을 추가했다.
기존 티로그 스파클링은 캔으로 출시되었으나, 신제품 티로그 스파클링 레몬라임 아이스티는 500ml 용량의 페트(PET)음료로 출시돼 음용 편의성을 높였다. 가격은 2500원으로 전국 세븐일레븐 매장에서 만나볼 수 있다.
HK이노엔 음료마케팅팀 티로그 담당자는 "이번 신제품은 레몬라임의 상큼함과 톡 쏘는 청량감으로 소비자들에게 새로운 즐거움을 선사할 것"이라고 전했다.
티로그는 2023년 론칭된 제로 칼로리 아이스티 브랜드로, 프리미엄 차와 과일의 조화를 통해 다채로운 맛을 즐길 수 있다. 현재 티로그 4종(▲납작복숭아 맛 ▲제주청귤 맛 ▲루비자두 맛 ▲애플청포도 맛)과 탄산을 더한 티로그 스파클링 3종(▲납작복숭아 맛 ▲골드애플 맛 ▲레몬라임 맛)의 다양한 제품을 보유하며 소비자들의 취향을 공략하고 있다.
sykim@newspim.com