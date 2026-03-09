전국 광역단체장 3월9일 일정

▲이철우 경북도지사
- (사)한국쌀전업농 경북연합회 제13.14대 임원 이·취임식(11:00 경상북도농업인회관)
- 2026년 제1차 경상북도 공공기관 혁신 전략회의(13:30 새마을운동테마공원)
▲김영환 충북지사
- 월간확대간부회의 (08:30 대회의실)
- 청주시 순방(10:00 청주시)
▲김관영 전북지사
- 전북청렴자치도 제1차 정례회의 (08:45 회의실)
- 합동 간부회의 (09:00 종합상황실)
▲강기정 광주시장
- 정례조회(09:30 대회의실)
- 유공자 표창(10:30 비즈니스룸)
- 임용장 수여(11:00 소회의실)
- 광주전남 통합 보성군 상생토크(15:00 보성군청)
▲김영록 전남지사
- 행정통합 초청 타운홀미팅(10:30 광주 남구청)
▲김진태 강원도지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 기자간담회(10:30 도청 기자실)
- 6.25 전사자 유가족찾기 우수기관 수상(14:30 통상상담실)
- 수출업무 유공 특별포상 수여식(16:30 통상상담실)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(09:00 대회의실)
- 우주·로봇 기업육성 업무협약(10:00 응접실)
- 코리아탑 메이크업 개막식(17:00 DCC 제2전시장)
- 대전 네일 페스타 개막식(18:30 DCC 제2전시장)
▲최민호 세종시장
- 간부회의(09:00 집현실)
- 시·하나은행·하나카드-하나캐피탈 세종사랑카드 업무협약식(15:00 세종실)
- 2026년 가족과 함께하는 사무관 임용식(16:00 대회의실)
▲김태흠 충남지사
- 제118회 세계 여성의 날 기념(10:30 문예회관)
▲유정복 인천시장
- 임용장 수여식 (10:00)
▲박형준 부산시장
- 주간 정책회의(09:00 시청 영상회의실)
- 2026 한국노총 부산본부 정기 대의원대회(10:30 한국노총 부산본부)
- (사)한국여성소비자연합 부산지회 접견(14:00 시청 12층 소회의실1)
- 수영구학부모회 접견(15:00 시청 의전실)
- (사)한국연예예술인총연합회 부산지회 접견(16:00 시청 의전실)
- 제23차 사상기업발전협의회 정기총회(18:00 롯데호텔)
▲박완수 경남지사
- 굴위판장 방문 및 어업인 간담회(12:00 통영 굴수하식수협)
▲김두겸 울산시장
- 시정 언론 브리핑(11:00 시 프레스센터)
- 태화종합시장 주차전용건물 건립 기공식(15:00 태화동 35-1)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 월간 정책 공유회의(08:40 도청 탐라홀)
- 수도권 기업 어썸레이㈜ 투자 협약식(14:00 도청 백록홀)
- 건강주치의 의료기관 현장 방문(16:20 서귀포시 안덕면)
