전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[LPGA] 이미향, 블루베이 '극적 우승'... 8년 8개월 만에 통산 3승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김세영 이후 5개월 만에 LPGA 투어 한국 선수 우승
공동 2위로 시작한 최혜진, 김아림과 공동 5위로 마무리

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이미향이 무려 8년 8개월 만에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 우승을 차지하며 감격의 순간을 맞이했다.

이미향은 8일 중국 하이난성에서 열린 블루베이 LPGA 최종 4라운드에서 1오버파 73타를 기록했다. 이날 그는 버디 5개를 잡아냈지만 보기 2개와 더블보기 2개가 나오며 다소 기복 있는 경기를 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 이미향이 LPGA 투어 블루베이에서 극적으로 우승을 차지했다. [사진 = LPGA] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

그러나 앞선 라운드에서 기록한 타수를 지켜낸 이미향은 최종 합계 11언더파 277타로 장웨이웨이(중국·10언더파 278타)를 단 1타 차로 따돌리며 극적인 우승을 완성했다.

2012년부터 LPGA 투어에서 활약해 온 이미향에게 이번 우승은 개인 통산 세 번째 트로피다. 그는 2014년 11월 미즈노 클래식에서 투어 첫 승을 거둔 뒤, 2017년 7월 스코틀랜드 오픈에서 두 번째 우승을 차지한 바 있다. 이후 긴 시간 동안 정상과 인연이 없었지만 이번 대회를 통해 다시 챔피언의 자리에 섰다.

이번 우승으로 한국 선수의 올 시즌 LPGA 투어 첫 승도 나왔다. 지난해 10월 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 김세영 이후 약 5개월 만에 나온 한국 선수의 우승 소식이다.

최종 라운드는 쉽지 않은 경기였다. 이미향은 3라운드까지 3타 차 단독 선두를 달리며 우승에 유리한 위치에 있었지만, 마지막 날 전반에 위기가 찾아왔다.

1번 홀(파4)에서 버디를 잡아내며 좋은 출발을 했지만 곧바로 2번 홀에서 보기를 기록했다. 이어 5번 홀에서는 샷 미스가 나오며 더블보기를 범했고, 7번 홀에서도 한 타를 더 잃었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이미향. [사진=LPGA] 2026.03.07 psoq1337@newspim.com

8번 홀(파5)에서 버디로 분위기를 추슬렀지만 전반 마지막 9번 홀에서 다시 더블보기가 나오면서 전반에만 4타를 잃는 어려운 흐름이 이어졌다. 이 과정에서 한때 선두 자리도 내주며 우승 경쟁이 혼전 양상으로 바뀌었다.

그러나 이미향은 후반 들어 다시 집중력을 되찾았다. 10번 홀(파4)에서 버디를 낚으며 분위기를 반전시켰고, 이어 13번 홀에서도 버디를 기록하며 장웨이웨이와 함께 공동 선두에 복귀했다.

승부는 마지막 홀까지 이어졌다. 장웨이웨이는 16번 홀(파3)에서 버디를 잡아내며 단독 선두로 올라서는 듯했지만 17번 홀(파4)에서 보기를 기록하면서 다시 공동 선두가 됐다.

결국 두 선수는 동타로 마지막 18번 홀(파5)에 들어섰다. 긴장감이 최고조에 달한 상황에서 이미향이 결정적인 샷을 만들어냈다.

세 번째 샷을 남기고 약 66m 거리에서 시도한 어프로치가 홀컵 바로 옆에 떨어지며 사실상 승부를 결정지었다. 이 샷으로 이미향은 극적인 재역전 우승을 완성하며 오랜 기다림을 끝냈다.

우승 직후 이미향은 감정을 주체하지 못했다. 그는 "기다려 준 가족과 친구들에게 정말 감사하다"라며 "전반에는 경기가 쉽지 않았지만 끝까지 나 자신을 믿었다. 후반에 좋은 플레이를 하면서 결국 우승까지 이어졌다"라고 말하며 눈물을 흘렸다.

한편 재미교포 선수인 오스턴 김은 마지막 날 17번과 18번 홀에서 연속 버디를 기록하며 아디티 아쇼크(인도)와 함께 최종 합계 8언더파 280타로 공동 3위에 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.03.07 psoq1337@newspim.com

공동 2위로 최종 라운드를 시작하며 데뷔 5년 만의 첫 우승에 도전했던 최혜진은 다소 아쉬운 결과를 남겼다. 그는 5번 홀과 10번 홀 두 곳의 파4 홀에서 샷 이글을 기록하는 인상적인 장면을 만들었지만, 버디 없이 보기 4개와 더블보기 1개를 범하며 2타를 잃었다. 최혜진은 최종 합계 7언더파로 김아림과 함께 공동 5위에 자리했다.

이 밖에도 황유민은 마지막 라운드에서 4오버파 76타로 흔들리며 최종 합계 1언더파 287타, 공동 18위로 대회를 마쳤다. 이번 대회를 통해 LPGA 투어 데뷔전을 치른 이동은은 최종 합계 4오버파 292타로 공동 39위를 기록했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
풀충전 9분...비야디 2세대 배터리 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 글로벌 전기차 1위 업체인 비야디(比亞迪, BYD)가 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 비야디는 5일 저녁 기술발표회를 개최했다고 중국 제일재경신문이 6일 전했다. 기술발표회에는 왕촨푸(王傳福) 비야디 회장이 직접 참석했다. 왕촨푸 회장은 "현재 전기차는 충전 속도가 느리고 주행 거리가 충분히 길지 않다는 문제점을 지니고 있다"며 "이를 해결하고 신에너지 자동차로 내연기관 자동차를 대체하는 것이 국가의 에너지 안보를 위한 필수 과제"라고 설명했다. 비야디는 이 자리에서 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 블레이드 배터리는 비야디가 개발한 차량용 배터리로 2020년에 처음 발표했다. 배터리 셀을 칼날(블레이드)처럼 얇고 길게 만들어 부피 활용도를 높인 점이 특징이다. 이를 통해 동일한 공간에 더욱 많은 배터리 셀을 장착할 수 있게 됐다. 길고 얇게 만들기 위해 블레이드 배터리는 LFP(리튬인산철) 배터리를 기반으로 한다. 2세대 블레이드 배터리는 배터리 내부 저항 감소, 전극 구조 개선, 고전압 플랫폼 개선 등을 이뤄냈다. 이를 통해 충전 속도가 대폭 개선됐다. 2세대 블레이드 배터리는 충전량 10%에서 70%로 충전하는 데 5분이 소요된다. 10%에서 97%로 충전하는 데 9분이 걸린다. 현장 실측에서 비야디의 전기차 하이바오(海豹) 07이 10%에서 97%로 충전되는 데 8분 44초가 걸렸다. 왕촨푸 회장은 "97% 충전을 기준으로 삼은 것은 주행 중 제동 시 전기가 생성되는 것을 감안해 여유 전력을 둔 것"이라고 설명했다. 97% 충전은 사실상 풀 충전에 해당하는 셈이다. 또한 2세대 블레이드 배터리는 영하 20도의 환경에서 20%에서 97% 충전까지 12분이 소요된다. 비야디는 2세대 블레이드 배터리를 10가지 차량 모델에 적용해 출시한다는 방침이다. 10가지 차량 중 한 가지인 순수 전기차 텅스(騰勢) Z9GT의 주행 거리는 1036km다. Z9GT는 대형 세단으로 대용량 배터리가 장착됐다. 기술발표회에서 비야디는 단일 충전기로 최대 1500KW의 충전 출력을 낼 수 있는 새로운 충전기를 발표했다. 충전기에는 두 대의 차량이 동시에 충전할 수 있다. 비야디는 해당 충전기를 바탕으로 전국적으로 충전소를 대량으로 건설한다는 방침이다. 올해 말까지 2만 개의 충전소를 완공할 예정이다. 한편 비야디는 지난해 460만 대의 차량을 판매했다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다. 이중 순수 전기차는 225만 대였다. 이로써 비야디는 지난해 164만 대를 판매한 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 판매 대수 1위 업체에 등극했다. 비야디가 5일 저녁 기술발표회를 진행했다. [사진=비야디] ys1744@newspim.com 2026-03-06 09:42
사진
배우 이재룡, 강남서 사고 뒤 도주 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠난 배우 이재룡이 경찰 조사에서 음주운전이 아니었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 8일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의로 이씨를 조사하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 중앙분리대를 들이받은 뒤 별다른 조치를 취하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다. 이재룡. [사진=CJ E&M] 사고 이후 이씨는 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 의해 발견된 것으로 전해졌다. 경찰이 실시한 음주 측정 결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 수준으로 나타났다. 다만 약물 간이 검사에서는 음성 반응이 나온 것으로 알려졌다. 이씨는 경찰 조사에서 "운전 당시 음주 상태가 아니었다"는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 당시 상황과 음주 여부 등을 확인하고 있다. 한편 이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐고, 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. rkgml925@newspim.com 2026-03-08 15:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동