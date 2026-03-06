전체기사 최신뉴스 GAM
[브라질증시] 중동 분쟁 여파에 이보베스파 급락…헤알 약세

중동 분쟁 6일째...세계 에너지 병목 지점인 호르무즈 해협 긴장 최고조
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시는 5일(현지시각) 하락했다. 중동에서 전쟁이 격화되고 핵심 해상 운송로인 호르무즈 해협의 지속적인 봉쇄가 투자자들의 위험선호 심리를 위축시킨 영향이다.

브라질 증시 대표 지수인 이보베스파는 2.64% 하락한 18만 463.84포인트로 거래를 마쳤다. 장중 한때 2.95% 하락한 17만 9,895.37포인트까지 떨어지기도 했다.

페르시아만에서 추가 유조선 공격이 발생하면서, 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁이 더욱 격화됐다. 이란 드론이 아제르바이잔 영공에 진입했고, 미국의 공격을 중단시키려는 결의안은 워싱턴에서 저지됐다.

또 지난 토요일 공격으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 아들 모즈타바 하메네이가 차기 지도자로 유력하게 거론되고 있다는 보도도 나오면서, 테헤란이 압박에 쉽게 굴복하지 않을 것이라는 인식을 키웠다.

파토르 제스탕의 주식운용 매니저 이자벨 레무스는 이번 분쟁이 시장에 불안 심리를 추가하며 투자자들이 보다 방어적인 포지션을 취하도록 만들고 있다고 말했다.

그는 "투자자들은 더 큰 불안을 느끼게 되고, 결국 이미 상당한 상승폭이 있는 자산부터 매도하게 된다"고 설명하며 "초단기적으로 증시는 불확실성 국면에 있으며, 이런 상황이 일부 투자자들에게 차익 실현 매도를 유도하고 있다"고 말했다.

국내 경제 지표와 관련해서는 브라질 통계청(IBGE)이 1월로 끝난 3개월 이동 평균 기준 실업률이 5.4%를 기록했다고 발표했다. 이는 지난해 4분기의 5.1%보다 상승한 수치지만, 직전 3개월(10월까지)과 비교하면 큰 변화는 없는 수준이다.

또한 브라질 무역수지는 2월에 42억 800만 달러 흑자를 기록했다. 이는 2025년 같은 달의 4억 6,700만 달러 적자에서 크게 개선된 결과라고 개발·산업·무역·서비스부(MDIC)가 5일 발표했다.

로이터가 경제학자들을 대상으로 실시한 조사에서도 42억 2,800만 달러 흑자가 예상돼, 실제 결과는 시장 전망과 거의 비슷한 수준이었다.

발레(VALE3)는 3.33% 하락했다. 중국에서 경제 부양책 발표 이후 철광석 선물 가격이 상승했음에도, 시장의 위험회피 심리에 영향을 받은 탓이다.

또 페트로브라스(PETR4)는 유가 급등에도 불구하고 브라질 증시 조정 영향으로 0.47% 상승에 그쳤다.

달러/헤알 환율은 5.286헤알로 헤알화 가치가 1.05% 떨어졌다.

브라질 중앙은행의 통화정책 책임자인 닐톤 다비드는 중동 분쟁으로 유가가 상승하면서 인플레이션 압력이 커질 수 있다며 향후 정책 판단에 신중하게 접근하겠다고 밝혔다.

브라질 중앙은행은 3월 17~18일 통화정책회의를 열 예정이며, 이전에는 3월부터 금리 인하 사이클이 시작될 가능성을 시사한 바 있다. 그러나 지정학적 위험이 커지면서 이러한 전망이 바뀔 수 있다는 분석이 나온다.

BCA리서치의 신흥시장 및 중국 전략 책임자 아서 부다기안은 "헤알화가 약세를 보이고 있고, 유가 상승은 인플레이션 압력을 높일 것"이라면서 "이런 상황에서는 단기적으로 중앙은행이 금리를 인하할 여지가 제한될 수 있다"고 말했다.

브라질 10년물 국채 수익률은 13.790%로, 전 거래일보다 0.220%포인트 상승했다.

kwonjiun@newspim.com

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
