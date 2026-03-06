트럼프, 전 세계 이란 외교관들에 "망명 신청하라"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령은 5일(현지시간) 전 세계 이란 외교관들에게 "전 세계"에서 망명을 신청할 것을 촉구했다.

CNN, 로이터 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사 연설에서 이같이 말한 뒤 "큰 잠재력을 가진 새롭고 더 나은 이란을 만들어가는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이러한 발언은 미국이 이란과의 전쟁에서 "예정보다 훨씬 앞서 나가고 있다"고 자랑한 직후에 나왔다.



그는 미국 군대가 "훌륭한 이스라엘 파트너들과 함께 예정보다 훨씬 앞서, 그리고 전례 없는 수준으로 적을 완전히 섬멸하고 있다"며 "그들의 해군이 사라졌다. 사흘 만에 24척의 함정이 사라졌다. 그들의 대공 무기도 사라졌다. 그들은 공군도 방공망도 없다. 모든 항공기와 통신망이 사라졌다"고 성과를 나열했다.

또한 "(이란의) 미사일과 발사대로 사라졌다. 각각 약 60%와 64%"라고 알렸다.

트럼프 대통령은 그러면서 "미국은 향후 이란을 누가 이끌든 미국이나 이웃국들, 이스라엘, 그 누구에도 위협이 되지 않도록 할 것"이라며 이란 군경에 대해서는 재차 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구했다.

항복한 이란 군경들에 대해서는 "우리는 면책할 것이고, 역사적으로 옳은 편에 서게 되는 것"이라면서 이란 국민들에게는 "지금이 바로 일어설 때"라고 강조했다.

5일(현지시간) 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미 초청 백악관 행사에서 연설하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

