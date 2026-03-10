(화요일·음력 1월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월10일(화요일·음력 1월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 아픔을 함께 나누는 사이로 발전하겠다.
72년생 : 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
84년생 : 다시 도전하는 것이 좋겠다.
96년생 : 이 시각 이후 좋은 일만 생기겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 완벽한 모습으로 성공하겠다.
73년생 : 결과가 만족스럽겠다.
85년생 : 멀리 보고 걸어가는 것이 좋겠다.
97년생 : 뜻하던 모들 일이 성공하겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 주변의 도움을 받겠다.
74년생 : 새로운 사람과 새 일을 도모하겠다.
86년생 : 새로운 연인을 만나겠다.
98년생 : 다시 새롭게 일을 하겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 원하는 일을 하겠다.
75년생 : 생각하지 않았던 돈이 들어온다.
87년생 : 뜻한 바대로 일이 되어가겠다.
99년생 : 다시 도전할 수 있겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 다시 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
76년생 : 사랑하는 인연을 맺겠다.
88년생 : 믿을 사람이 없겠다.
00년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 일보다 사람이 먼저이겠다.
77년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
89년생 : 예상보다 더 좋은 결과가 있겠다.
01년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 노력만이 해답을 쓸 수 있겠다.
78년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
90년생 : 토사구팽을 생각하게 될 수 있겠다.
02년생 : 아픔을 이기고 승리할 수 있겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 큰 명예를 얻을 기회가 오겠다.
79년생 : 사람으로부터 어려움을 당하겠다.
91년생 : 사랑하는 사람의 마음이 열리겠다.
03년생 : 전략적 사고가 필요할 수 있겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
80년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
92년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
04년생 : 맡은 바 소임을 다하면 돈이 생기겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
81년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
93년생 : 반가운 손님이 찾아오겠다.
05년생 : 하는 일마다 큰 성공이 있겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 덧없는 일을 만날 수 있겠다.
82년생 : 신중한 것이 좋겠다.
94년생 : 가슴이 뜨거운 사랑을 하겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
83년생 : 다시없는 기회가 오겠다.
95년생 : 사랑하는 인연을 맺겠다.