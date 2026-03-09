(월요일·음력 1월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월9일(월요일·음력 1월21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 혼자서 걸어가야 이익이 생기겠다.
72년생 : 큰 재물이 들어올 운세이겠다.
84년생 : 예상보다 성과가 더 크겠다.
96년생 : 기분 좋은 결과가 나타나겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 영원한 꿈을 함께 나누겠다.
73년생 : 무엇을 하든 잘될 수 있겠다.
85년생 : 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
97년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 욕심을 버리면 더 큰 이익이 찾아오겠다.
74년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
86년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
98년생 : 생각보다 돈이 많이 들어오겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 다시 사랑이 찾아오겠다.
75년생 : 존중하는 것이 좋겠다.
87년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
99년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 신화의 존재로 불릴 수 있겠다.
76년생 : 아픔은 없고 기쁨만 있겠다.
88년생 : 재물복이 매우 크겠다.
00년생 : 사랑하는 인연을 만나겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
77년생 : 생각한 결과가 나타나겠다.
89년생 : 자신을 믿고 밀고 나가는 것이 좋겠다.
01년생 : 행복을 만끽할 수 있는 일이 생기겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
78년생 : 뜻밖의 성공 맛을 보겠다.
90년생 : 경쟁 상대가 없을 정도로 완벽하겠다.
02년생 : 생각해 주는 사이로 발전할 수 있겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 최고의 신뢰를 얻을 수 있겠다.
79년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 구름처럼 덧없는 사랑이겠다.
03년생 : 붙잡을 수 없는 사람은 놓아주는 것이 좋겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
80년생 : 곤란한 환경에 빠질 수 있는 위기이겠다.
92년생 : 추진하는 것이 좋겠다.
04년생 : 다시 한번 생각하고 행동하는 것이 좋겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 갖는 것보다 양보하는 것이 좋겠다.
81년생 : 돌다리도 두드려 보는 것이 좋겠다.
93년생 : 손해를 볼 일이 많아지겠다.
05년생 : 슬픔을 극복하고 희망의 대로를 걸어가겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 결과가 나쁘지 않다.
82년생 : 대충하면 큰 손실을 볼 수 있다.
94년생 : 불만스러운 결과다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 주변을 잘 살펴봐야 하겠다.
83년생 : 생각이 현실이 되겠다.
95년생 : 사랑이 찾아오겠다.