수원시 '생명존중안심마을' 7개 행정동에 추가 조성…자살예방사업 수행

자살 고위험군 조기 발굴, 상담·치료·복지서비스 연계 통합 대응체계 구축

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시는 올 한 해 7개 행정동에 '생명존중안심마을'을 추가로 조성해 총 14개 동으로 확대 운영한다고 5일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

'생명존중안심마을'은 지역 내 다양한 자원이 참여해 자살예방사업을 수행하는 마을 단위 안전망이다.

자살 고위험군을 조기에 발굴하고, 상담·치료·복지서비스로 연계하는 통합 대응체계를 구축하는 것이 핵심이다.

수원시는 사업에 참여할 관내 기관·단체(보건의료·교육·복지·지역사회·공공기관 등)를 연중 모집한다.

참여를 희망하는 기관·단체는 신청서를 작성해 전자우편(webmaster@csp.or.kr)으로 보내거나 방문 제출하면 된다.

자세한 사항은 수원시자살예방센터로 문의하면 된다.

참여 기관·단체는 ▲자살예방 교육 수료 ▲고위험군 발굴·개입·연계 ▲자살예방 인식개선 캠페인 ▲자살 위험 수단 차단 ▲맞춤형 서비스 지원 등 5가지 주요 전략 중 2개 이상을 선택해 수행하게 된다.

장안구보건소 관계자는 "자살을 예방하려면 지역사회 전체의 관심과 참여가 무엇보다 중요하다"며 "행정동 단위 생명존중안심마을 운영으로 시민의 생명을 지키는 촘촘한 안전망을 구축하겠다"고 말했다.

