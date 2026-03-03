제11회 순창배 유소년야구대회, 170개팀 참가 역대 최대

12개 구장 분산 개최 스포츠도시 위상 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창배 전국 유소년 야구대회가 역대 가장 큰 규모로 치러지며 성황리에 막을 내렸다. 참가 팀과 방문 인원이 모두 최고치를 기록하며 '스포츠산업도시 순창'의 위상을 재확인했다.
3일 순창군에 따르면 올해 대회에는 170개 팀이 참가했고 선수단과 학부모 등 3500여 명이 순창군을 찾았다.
2월 25일부터 3월 2일까지 6일간 열린 이번 대회는 순창군체육회가 주최하고 대한유소년야구연맹이 주관했으며 전북특별자치도 등이 후원했다.
경기는 팔덕다용도경기장과 공설운동장, 섬진강체육공원 등 관내 12개 구장에서 분산 개최됐다.
군은 공설운동장 등 7개 구장을 특설구장으로 조성하고 구장별 전담 직원을 배치해 안전관리와 시설 운영을 강화했다. 운영 인력과 물품 지원도 병행해 참가팀의 호평을 받았다.
리그별 우승팀도 가려졌다. 새싹리그는 순천 남산 유소년 야구단, 꿈나무 청룡리그는 김포시 유소년 야구단, 꿈나무 백호리그는 안산시 유소년 야구단이 각각 정상에 올랐다.
꿈나무 현무리그는 무안군 소년 야구단, 유소년 청룡리그는 세종시 유소년 야구단, 유소년 백호리그는 중랑 이글스 유소년 야구단, 주니어리그는 강남 도곡 유소년 야구단이 우승을 차지했다.
최영일 순창군수는 "역대 최대 규모 대회를 안전하게 마무리할 수 있도록 힘써준 관계자들에게 감사드린다"며 "스포츠를 통한 지역경제 활성화로 순창의 브랜드 가치를 더욱 높이겠다"고 말했다.
