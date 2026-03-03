문상필 "북구민에 20만원 지급"…'행복지원금' 공약 제시

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 문상필 광주 북구청장 예비후보가 1인당 20만 원을 지급하는 '행복지원금'을 공약으로 내걸었다.
문 예비후보는 3일 광주시의회 시민소통실에서 공약 발표 기자회견을 열고 "북구의 골목상권과 전통시장은 한계 상황에 놓여 있다"며 "이럴 때일수록 지방정부가 주민의 삶을 직접 지키는 역할을 해야 한다"고 이유를 밝혔다.
행복지원금은 약 800억원 규모로 북구 주민에게 지역화폐(카드·모바일) 형태로 지급하는 복지 정책이다.
사용처는 전통시장과 소상공인 업소 등 북구 관내로 제한되며 1년에 2번 추석과 설 명절에 맞춰 사용 기한을 설정해 소비 효과가 지역경제로 연결되도록 설계했다.
문 예비후보는 재원 마련과 관련해 "순세계잉여금과 통합재정안정화기금, 균형발전기금, 전남광주특별시 지원금, 불용·이월 예산 구조조정 등을 중심으로 적극 활용하겠다"며 "신규 채무 없이 재정 건전성을 고려한 단계적 집행이 원칙이다"고 설명했다.
그는 "행복지원금은 끝이 아니라 시작"이라며 "소비 회복을 마중물로 전통시장과 골목상권을 살리고, 지역경제가 다시 돌아가는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.
이어 "북구의 예산은 책상 위에 머무는 숫자가 아니라 북구민의 삶으로 되돌아가야 한다"며 "말이 아닌 결과로 증명하는 민생 행정을 실현하겠다"고 말했다.
이밖에 ▲북구, AI모빌리티 선두도시 조성▲북구-담양 광역 생활권 구축▲남북 도로 개통 등 도심 상권 활성화▲하이브리드 양자 컴퓨팅 센터 구축 등 공약도 있다.
문 예비후보는 제6·7대 광주시의원, 민주당 전국장애인위원장 등을 지냈으며 현재 민주당 부대변인, 당 대표 특보를 맡고 있다.
