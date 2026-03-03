진보당 광주·전남 "행정통합, 지방분권 강화해야"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 광주·전남 시도당이 지방 분권과 균형 성장을 강화하는 행정통합을 당부했다.
진보당은 3일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시 특별법이 부족함은 많지만 더 이상 미룰 수 없는 지역의 발전 전략인 만큼 국회 본회의 통과를 환영한다"고 밝혔다.
진보당은 "지방분권과 균형성장에 대한 철학과 확실한 대책이 필요하다"며 "지방정부를 연방제 수준의 권한과 책임이 있는 지방분권 제도로 확실하게 만들어 나가야 한다"고 제시했다.
또한 "제왕적 특별시장에 대해 감사위원 시민사회 추천권 강화 등 시민적 견제 장치를 마련하고 자치구 보통교부세 특례 신설로 지방 재정을 안정시키는 동시에 시·군·구 자치권을 강화해야 한다"고 당부했다.
아울러 "4년간 20조원의 재정을 어떻게 조달하고 지원할 것인지 '국가재정운용계획'에 특별시의 재정특례(5조원) 목을 적시하여 구체화시켜 나가야 한다"고 말했다.
나아가 "첨단 미래산업 육성, 광주군공항 이전, 문화수도 완성, 시립의료원 건립, 국가기간산업 경쟁력 확보를 위한 국가의 책무를 강제해야 한다"고 했다.
그러면서 "통합특별시는 농촌을 살리는 통합이 돼야 한다"며 "농업은 첨단 미래산업의 핵심 분야로 인정하고 농어촌 기본소득과 농업에 대한 전략적인 지원에 나서야 한다"고 주문했다.
끝으로 "통합특별시의 성공을 위해서는 특정 정당의 집행부와 의회 독점의 우려를 불식시켜야 한다"며 "이번 6·3지방선거에서 진보당의 날개를 키워주실 것"을 호소했다.
