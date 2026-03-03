화성시, 오는 24일 '2026 화성특례시 투자유치 설명회' 개최

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 24일 푸르미르 호텔에서 '2026 화성특례시 투자유치 설명회'를 개최하고, 3월 18일까지 QR코드를 통한 사전접수를 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 설명회는 'MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스'와 연계해 추진되며 사전접수를 완료한 기업을 비롯해 산업단지 입주 의향 기업과 관내·외 전략산업 기업을 초청해 화성특례시의 투자환경을 소개하고 산업단지 분양 홍보 및 개별 상담을 진행할 예정이다
주요 프로그램은 ▲기업하기 좋은 도시 화성특례시의 우수 인프라 소개▲투자유치 인센티브 안내▲현재 분양 중인 3개 산업단지(송산그린시티 남측산단, H-테크노밸리, 화성우정국가산단) 분양 홍보 및 상담▲투자기업 우수사례 발표 등으로 구성됐다.
지난해 설명회에는 50여 개 기업과 기관이 참여했으며 약 9500억 원 규모의 투자의향이 접수되는 성과를 거뒀다. 시는 올해 역시 다수 기업의 관심이 이어질 것으로 기대하며 전략적 기업 유치를 통해 지역 산업 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.
정명근 화성특례시장은 "화성특례시는 반도체와 바이오 등 전략산업 분야의 국내외 유망기업 유치와 첨단산업 클러스터 조성에 주력하며 기업 협력을 확대해 왔다"며 "이번 설명회를 통해 화성특례시의 우수한 입지와 산업 인프라, 미래 성장 가능성을 적극 알리고, 기업들이 실질적인 투자 기회를 모색하는 자리가 되도록 준비하겠다"고 말했다.
