경남교육청, 초등 저학년 디지털소양 교육자료 보급

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남교육청은 초등학교 저학년(1~2학년) 학생들의 디지털 기초 역량 강화를 위해 자체 개발한 '디지털 기초소양 교육자료'를 도내 학교에 보급했다고 28일 밝혔다.

이는 '2026 경남교육 1-2-1 미래역량 함양' 정책의 일환으로 창의융합교육 기반을 확립하려는 조치다.

초등학교 저학년 디지털 기초소양 교육자료[사진=경남도교육청] 2026.02.28

이번 자료는 학생들이 디지털 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 설계됐으며 ▲노트북 탐험대(10차시) ▲새로운 단짝 태블릿(10차시) 등 총 20차시 분량으로 구성됐다.

기기 조작법과 운영체제 이해, 기초 소프트웨어 활용 등 단계별 학습을 통해 실생활 중심의 디지털 기초 능력을 익히는 데 중점을 뒀다.

과정별로는 태블릿(Android) 과정에 전원 켜기, 카메라·화면 조작, 소리·밝기 조절, 와이파이(Wi-Fi) 설정, 메모·그림 앱 사용법 등이 포함됐고, 노트북(Windows) 과정은 모니터·본체 조작, 아이콘과 창 개념, 메모장·그림판 활용 등 실습 중심으로 구성했다.

도교육청은 초등 3~6학년을 위한 정보통신윤리(디지털 역량) 교육자료도 별도로 개발해 학교에 제공한다. 학년별 7차시로 구성된 이 자료는 올바른 기기 사용과 건전한 디지털 시민의식 함양을 목표로 한다.

교육자료는 네이버 웨일클래스 '톡톡 나눔터'와 '디지털기초.com', '디지털기초.kr'에서 내려받을 수 있다. 김지연 창의인재과장은 "디지털 기초소양은 미래 사회의 핵심 역량"이라며 "저학년 학생들이 놀이와 탐구 중심의 활동을 통해 자연스럽게 디지털 활용 능력을 기를 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

