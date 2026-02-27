라코스테, 엑소 카이 브랜드 앰버서더 발탁…문화·패션 접점 확대 전략

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜동일라코스테(대표 배재현)가 전개하는 프랑스 패션 스포츠 브랜드 라코스테(LACOSTE)가 엑소(EXO) 카이(KAI)를 새로운 브랜드 엠버서더로 공식 선정했다.

[사진=라코스테(Lacoste)]

카이는 그룹 엑소(EXO) 활동을 비롯해 솔로 아티스트로서도 독보적인 퍼포먼스와 스타일을 선보이며 전 세계 팬들의 사랑을 받아온 아티스트다. 최근에는 음악, 퍼포먼스, 패션을 넘나드는 활발한 활동을 통해 아티스트로서의 정체성을 더욱 공고히 하며, 무대에서 영향력을 지속적으로 확장하고 있다.

라코스테는 "한 번 목표를 정하면 끝까지 물고 늘어지는 집요함과 집중력, 그리고 무대 위에서 보여주는 강인함과 절제된 에너지는 브랜드의 상징인 '악어'의 이미지와 닮아 있다"며, "테니스 레전드이자 브랜드 창립자인 르네 라코스테(René Lacoste)가 추구했던 끈기, 도전 정신, 그리고 스타일에 대한 철학이 카이의 아티스트적 태도와 자연스럽게 맞닿아 있다고 판단해 브랜드 엠버서더로 함께하게 되었다"고 밝혔다.

특히 카이는 지난해 하반기, 라코스테 패션쇼 참석을 비롯해 FW25 시즌 캠페인 모델로 함께하며 브랜드와의 첫 호흡을 맞췄다. 당시 그는 라코스테 특유의 클래식하면서도 현대적인 패션 스포츠 스타일을 자신만의 감각으로 소화하며, 프렌치 패션 특유의 절제된 우아함과 세련된 무드를 설득력 있게 표현해 긍정적인 시너지를 만들어냈다. 이를 계기로 단순 협업을 넘어 올해 브랜드를 대표하는 브랜드 엠버서더로 발탁, 더욱 심도 있는 파트너십을 구축하게 됐다.

라코스테는 카이와의 협업을 통해 브랜드가 지녀 온 스포츠 헤리티지를 출발점으로, 패션을 거쳐 라이프스타일 전반으로 확장되는 이미지를 더욱 선명하게 구축하고자 한다. 세련되고 정제된 프렌치 감성을 담은 라코스테의 패션 스타일은 브랜드 고유의 미학을 현대적으로 풀어내는 핵심 요소다.

1933년 프랑스 테니스 챔피언 르네 라코스테가 설립한 라코스테는 'Playing and Winning are not enough without Style(스타일이 없다면 경기와 우승도 충분하지 않다)'라는 철학 아래 승부에 대한 집념과 우아한 스타일을 동시에 중시해왔다. 스포츠웨어에 스타일이라는 개념을 더하고자 했던 창립자의 철학은 오늘날 패션과 라이프스타일 전반으로 확장되며, 브랜드 정체성의 중심이 되고 있다. 무대 위에서 끊임없이 자신을 단련하며 독자적인 스타일을 구축해온 카이의 태도는 이러한 라코스테의 정신을 현대적으로 해석해 브랜드가 지향하는 라이프스타일을 상징적으로 보여주는 인물로 평가된다.

[사진=라코스테(Lacoste)]

카이는 "라코스테는 스포츠에서 출발해 스타일과 문화로 확장해 온 브랜드라는 점에서 늘 인상 깊게 느껴왔다"며, "이미 함께했던 패션쇼와 캠페인을 통해 브랜드가 지닌 에너지와 방향성을 직접 경험했고, 이제는 엠버서더로서 더 깊이 있는 이야기를 함께 만들어갈 수 있게 되어 기쁘다"고 소감을 전했다.

앞으로 카이는 국내 다양한 캠페인과 브랜드 활동을 통해 라코스테 엠버서더로서의 행보를 이어갈 예정이다. 라코스테는 카이와 함께 브랜드의 스포츠 헤리티지와 컨템퍼러리한 감각을 아우르는 이미지를 강화하며, 프렌치 패션 스포츠 브랜드로서의 정체성을 한층 공고히 해 나갈 계획이다.

