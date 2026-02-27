창원시, 세르비아 대사와 교류·산업협력 논의

친환경 에너지 협력 방안 논의

실무 협의 통한 협력 방안 모색

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 27일 시청 접견실에서 장금용 창원시장 권한대행이 네마냐 그르비치(Nemanja GRBIĆ) 주한 세르비아 대사를 접견하고, 지방정부 간 교류·협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 접견은 주한 세르비아 대사관의 요청으로 마련된 창원시와 세르비아 간 첫 공식 만남이다. 양측은 상호 이해 증진과 향후 실질적인 교류 의제 발굴을 목표로 했다.

장금용 경남 창원시장 권한대행이 27일 오전 시청 접견실에서 네마냐 그르비치(Nemanja GRBIĆ) 주한 세르비아 대사를 접견한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=창원시] 2026.02.27

그르비치 대사는 창원의 우수한 기술력과 산업 기반에 깊은 관심을 표명했다. 특히 세르비아가 추진 중인 친환경 에너지 정책 속에서 창원 기술이 중요한 역할을 할 수 있다며 적극적인 협력 의지를 전했다.

이에 장 권한대행은 "창원은 기계·방산·원전 등 우리나라 제조업을 견인하는 핵심 산업도시로 세르비아와의 협력 잠재력이 매우 크다"고 강조했다. 이어 이번 방문이 창원과 세르비아 간 우호 관계를 공고히 하고 미래지향적 파트너십을 구축하는 계기가 되길 바란다고 말했다.

장 권한대행은 창원시가 추진 중인 스마트그린산단 조성과 디지털 전환 노력이 세르비아의 제조업 현대화 정책 방향과 일치한다며, 양측 간 산업 협력 강화 가능성을 제시했다.

양측은 산업·기술 분야 정보교류 및 네트워킹 확대, 친환경 에너지·제조 분야 협력 가능 타진, 문화·관광 교류 활성화 등 다양한 분야에서 협력 필요성에 공감하고, 향후 실무 차원의 후속 협의를 이어가기로 했다.

장 권한대행은 다음 달 1일부터 3일까지 진해 해군사관학교에서 열리는 '2026 이순신방위산업전'에 그르비치 대사를 공식 초청했다.

세르비아는 유럽 남동부 발칸반도에 위치한 내륙국으로, 자동차·부품, 기계·금속, 전기·전자 제조업이 주요 산업이다. 한국과는 1989년 수교 이후 지속적인 교역과 인적 교류를 이어오고 있다.



