진주시, 정월대보름 산불방지 특별대책 추진…피해 최소화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 정월대보름을 앞두고 달집태우기·쥐불놀이 등 불을 이용한 민속행사가 늘어나는 데 따라 산불 예방을 위해 '정월대보름 산불방지 특별대책'을 수립해 추진한다고 27일 밝혔다.

사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

정월대보름은 한 해의 풍년과 안녕을 기원하는 전통 명절로 전국적으로 화재 위험이 높아지는 시기다. 특히 건조한 날씨에 강풍이 더해지면 작은 불씨도 대형 산불로 번질 우려가 크다.

이에 따라 시는 특별대책 기간 동안 ▲산불 취약지 및 주요 등산로 집중 순찰▲산불 감시원·진화대원 전진 배치▲달집태우기 행사장 사전 점검▲산림 인접지 불법 소각 단속 강화▲유관기관 협조 체계 가동 등 선제적 대응에 나선다.

마을 방송과 현수막, 전광판, 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용한 집중 홍보로 시민 참여를 유도하며 영농 부산물·쓰레기 소각 금지와 입산 시 화기류 소지 자제를 강조하고 있다.

시는 산불이 발생할 경우 신속한 초동 대응을 위해 '산불방지 대책본부'를 연장 운영하고 진화 인력을 비상 대기시켜 인명과 재산 피해 최소화에 총력을 기울인다는 방침이다.

시 관계자는 "정월대보름 전통 행사가 안전하게 열릴 수 있도록 철저한 예방 활동을 펼치겠다"며 "산불은 한순간의 부주의로 발생하는 만큼 시민들의 각별한 주의를 당부한다"고 말했다.

