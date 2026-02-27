BNK부산은행, 금융 플랫폼 토스와 비대면 금융 제휴 확대

부산은행 전용관 통해 금융상품 접근성 개선

사용자 경험·빅데이터로 맞춤형 서비스 제공

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 국내 대표 모바일 금융 플랫폼 토스와 손잡고 비대면 금융 서비스 강화에 나섰다.

부산은행는 전날일 본점에서 토스와 '전략적 마케팅 제휴' 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 협약은 양사의 플랫폼과 금융 역량을 결합해 비대면 고객에게 편리한 금융 서비스를 제공하기 위한 취지다.

장인호 BNK부산은행 개인고객그룹장(오른쪽)이 26일 오후 부산은행 본점에서 모바일 금융 플랫폼 토스 김진형 금융사업부문장과 체결한 '전략적 마케팅 제휴' 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=BNK부산은행] 2026.02.27

협약에 따라 부산은행은 토스 앱 내에 'BNK부산은행 전용관'을 신설한다. 이를 통해 토스 이용자는 별도 앱 설치 없이 부산은행의 금융상품을 확인하고 간편하게 가입할 수 있다. 은행은 또 웹 기반 대출 절차를 도입해 '햇살론', '새희망홀씨' 등 서민금융상품 접근성을 높일 계획이다.

양사는 이번 협약을 계기로 부산은행의 오프라인 금융 인프라와 토스의 사용자 경험(UX), 빅데이터 기술을 접목해 고객 맞춤형 서비스와 차별화된 디지털 금융 경험을 제공할 방침이다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "국내 대표 금융 플랫폼인 토스와의 협력을 통해 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고, 공동 마케팅을 지속 추진하겠다"며 "고객에게 실질적 혜택이 돌아가는 디지털 금융을 구현하겠다"고 말했다.

김진형 토스 금융사업부문장은 "토스의 사용자 경험과 부산은행의 금융 역량을 결합해 고객 접근성을 한층 높일 것"이라며 "지역 금융사와의 협력을 통해 플랫폼 내 금융 선택지를 확장해 나가겠다"고 전했다.

