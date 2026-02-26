전남 구례 육용오리 농장서 AI 항원 검출…도, 초동방역 총력

[무안·구례=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 26일 구례군 용방면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됨에 따라 초동방역을 실시하고 24시간 일시이동중지명령을 발령했다.
전남도에 따르면 해당 농장은 육용오리 9000여 마리를 사육 중으로 방역지역 예찰검사 과정에서 항원이 확인됐다. 고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀검사 중이며 결과는 1~3일 내 나올 예정이다.
전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 가축을 처분했다. 도 현장지원관 2명도 파견돼 발생 원인과 전파 경로 등을 조사 중이다.
추가 확산을 막기 위해 도는 발생 농장 반경 10㎞ 내 가금농장을 대상으로 정밀검사를 진행하고 있다. 인근 소하천과 도로, 농장 진입로에서는 가용 소독자원을 동원해 집중 소독을 실시했다.
또 감염 개체 조기 발견을 위해 발생 계열사 소속 전 농가에 대한 정밀검사와 방역점검을 병행하고 있다.
도는 오리농장과 도축장, 사료공장, 축산차량 등 관련 축산시설에 대해 27일 낮 12시까지 일시이동중지명령을 유지하고, 가금농장 일제 소독과 이행 점검을 강화하고 있다.
이영남 전남도 동물방역과장은 "고병원성 AI가 지역을 가리지 않고 산발적으로 발생하는 엄중한 상황"이라며 "농장 출입통제와 축사 전실 이용, 하루 2회 이상 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.
이날 현재 전국적으로 고병원성 AI 발생은 49건이며 전남에서는 나주·영암·곡성·구례 등에서 9건이 확인됐다.
ej7648@newspim.com