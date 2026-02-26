강성휘 "목포·무안·신안 통합해 '무안반도 특례시'로"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시장 예비후보 강성휘가 "목포·무안·신안을 통합해 '무안반도 특례시'를 추진하자"며 서남권 통합 구상을 공식 제안했다.
강 예비후보는 26일 입장문을 내고 "전남·광주 특별시 특별법 통과는 국가 균형발전의 전환점"이라며 "광역 단위 재편이 현실화된 만큼 무안반도도 분산된 구조에 머물러선 안 된다"고 밝혔다. 그는 "목포·무안·신안을 하나의 경제권·생활권·산업권으로 재편해야 한다"고 강조했다.
그는 해법으로 '무안반도 통합 특례시' 구상을 제시했다. 강 예비후보는 "현재의 분산된 행정 구조로는 인구 감소와 산업 침체, 재정 취약 문제를 해결하기 어렵다"며 "목포의 항만·무안의 공항·신안의 해상풍력과 해양 자원이 결합해야 경쟁력이 극대화된다"고 설명했다.
또 단순 행정 통합이 아닌 특례시 지정이 필요하다고 주장했다. 그는 "통합 면적은 수원시의 9배 규모지만 재정자립도가 낮다"며 "권한과 재정이 없는 통합은 실익이 없다"고 지적했다. 이에 ▲자율권 확대▲파격적 재정지원▲국가 전략산업 연계 특례 부여가 전제돼야 한다고 밝혔다.
강 예비후보는 신안 해상풍력·RE100 산업벨트 등 지역 인프라를 언급하며 "무안반도 통합 특례시는 국가 균형발전의 새로운 모델이 될 것"이라고 했다. 또 지방교부세 특례 확대, 국비 지원, 농어촌 특례 20년 보장, 지방의원 정수 20년 유지 등을 원칙으로 제시했다.
그는 지방선거 직후 목포·신안의 선(先)통합 실시를 제안하며 "선거 결과와 관계없이 공동 실무협의체를 구성하고 법적·행정 절차 검토에 즉시 착수해야 한다"고 촉구했다. 이어 "목포시장 후보 전원의 공동선언을 추진하겠다"며 "통합은 정당의 문제가 아니라 서남권의 미래를 위한 공동 책임"이라고 강조했다.
