정준호 의원 "통합 인센티브 4년간 30조원 지원 필요"

이재명 대통령에 공식 면담 요청

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)이 25일 "통합특별법 통과 시 최초 2년간 20 조원, 4년간 총 30조원 규모의 국가 지원이 필요하다"고 강조했다.

정 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대구·경북, 대전·충남 등 타 지역 초광역 통합이 지연되면서 통합 인센티브로 편성 예정이던 10조원 중 5조원을 광주·전남에 추가 배분하는 방안을 검토해야 한다"며 "이는 빠른 통합 추진에 대한 합당한 인센티브"라고 말했다.

정준호 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

또한 "30조원은 단순한 예산이 아니라 광주·전남의 향후 100년을 좌우할 전략적 투자로 재원 활용 방안에 대한 공개 검증이 필요하다"며 특별시장 선거 출마예정자가 참여하는 공개 토론회를 제안했다.

정 의원은 광주·전남 국회의원과 대통령 공식 면담을 요청하면서 "초광역 통합 정책의 방향과 재정 지원 규모, 활용 방안을 대통령과 직접 논의하는 자리가 반드시 필요하다"고 설명했다.

끝으로 "전남광주 통합특별시는 대한민국 최초의 초광역 통합 모델이자 국가 구조 재설계의 출발점, 22대 국회 최초 광주전남 통합특별법을 발의한 책임으로 국회에서 통합특별법 통과를 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.

