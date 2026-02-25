패션으로 성과 낸 GS샵, 봄 시즌 앞두고 자체 브랜드 힘준다

신규 브랜드 '스튜디오 디페'·'쏘내추럴' 잇따라 론칭
일상복, 프리미엄 라인 동시에…패션 포트폴리오 강화
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 지난해 4분기 패션 부문 신장에 힘입어 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장세를 보인 홈쇼핑 GS샵이 올해 자체 브랜드(PB)를 통해 패션 포트폴리오 강화 전략을 이어간다.
25일 GS리테일에 따르면 GS샵의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 10.5% 증가한 2780억원, 영업이익은 18.2% 늘어난 337억원을 기록했다.
지난해 1~3분기 실적 부진을 겪은 GS샵은 4분기 차별화 패션 전략에 따라 패션 상품 주문액이 전년 대비 15% 이상 증가하며 반등에 성공했다.
GS샵은 지난해부터 자체 브랜드를 통한 패션 경쟁력 강화에 나서고 있다. 주 고객인 40~50대 여성들을 위한 다양한 패션 브랜드를 선보이며 신규 고객 유입과 경쟁력 강화를 동시에 노린다는 전략이다. GS샵의 전체 매출 중 패션은 30%가량으로 식품, 이미용품, 생활용품, 잡화, 가전 등 카테고리 가운데 가장 큰 비중을 차지한다.
2024년 론칭한 '코어 어센틱'은 지난해 175% 성장하며 누적 주문액 950억원을 달성, GS샵 전체 브랜드 매출 1위에 올랐다. 올해는 코어 어센틱 카테고리를 의류에서 슈즈, 가방 등 잡화까지 확장해 토탈 패션 브랜드로 육성할 계획이다.
컨템포러리 브랜드 '라삐아프' 역시 누적 주문액 660억원을 기록, 전년 대비 10% 성장했으며 10년 만에 리브랜딩한 프리미엄 브랜드 '르네크루'는 지난해 하반기 주문액 150억원을 달성하며 대표 브랜드로 자리 잡았다.
애슬레저 브랜드 '분트로이'는 주문액 30억원을 기록하며 애슬레저룩에 대한 새로운 수요를 확인했다. 프리미엄 소재 라인을 강화한 '쏘울'은 연간 주문액 320억원을 달성하며 전년 대비 15% 성장했다.
GS샵 관계자는 "4분기부터 자체 기획 브랜드를 중심으로 신규 론칭 및 리브랜딩을 통해 패션 강화 전략을 펼치고 있다"며 "올해도 패션 포트폴리오를 더욱 견고히 할 계획"이라고 전했다.
GS샵은 본격적인 봄 시즌을 앞두고 이번 달 데일리 캐주얼 브랜드 '스튜디오 디페'와 프리미엄 소재 브랜드 '쏘내추럴'을 잇따라 론칭했다.
스튜디오 디페는 화려한 로고보다는 핏과 소재 중심의 착용 경험을 우선시한 상품을 주력으로 내세워 자체 브랜드 경쟁력을 일상복 분야로 확장한다.
쏘내추럴은 실크∙코튼∙린넨 등 고급 소재 본연의 가치에 집중해 원단이 가진 질감과 실루엣을 극대화한 아이템을 선보인다. 고급 소재의 일상화 전략을 통해 GS샵 패션의 프리미엄 기준을 높이겠다는 전략이다.
GS샵은 2026 봄·여름(SS) 시즌 패션 브랜드의 공통 키워드를 '콰이어트 럭셔리(Quiet Luxury)'로 정했다. 과도한 로고 노출을 지양하고 울∙실크∙레더 등 고급 소재에 드레이핑∙프릴∙핀턱 등 섬세한 디테일을 더한 세련된 상품들을 선보일 예정이다.
shl22@newspim.com