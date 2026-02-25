사천시, 산림재난대응단 전문교육…재난 대응 능력 강화

초동 진화 및 대응 능력 강화 목표
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 산림 재난 선제적 대응을 위해 '2026년 산림재난대응단 전문교육'을 실시했다고 25일 밝혔다.
시는 산림재난대응단 61명을 대상으로 사전 온라인 교육(2월 11일), 재난 분야별 전문교육(2월 23~24일) 등 이론과 실습을 병행한 현장 중심 프로그램으로 진행했다.
이번 교육은 '산림재난방지법' 제56조에 따른 법정 교육으로 산불 예방 및 초동 진화, 산사태 예방, 산림병해충을 담당하는 현장 인력의 전문성과 실질적인 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
주요 내용은 ▲산불 예방과 진화▲산불진화장비 작동 요령 및 산불진화선 구축▲산사태 주민대피 훈련·응급 복구▲산림병해충 예찰 및 시료 채취 요령▲안전장구 착용 및 안전사고 예방 교육 등으로 구성됐다.
시 관계자는 "지속적인 교육과 훈련을 통해 산림재난대응단의 재난 대응 능력을 강화하고 재해가 발생하지 않도록 안전교육을 수시로 실시하여 대응단의 안전사고 예방에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com