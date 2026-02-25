서편제보성소리축제, 축제콘텐츠대상 5년 연속 영예

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군은 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 '제14회 대한민국축제콘텐츠대상'에서 축제 글로벌 명품 부문 대상을 수상해 5년 연속 대상을 차지했다고 25일 밝혔다.
대한민국축제콘텐츠대상은 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최하며 콘텐츠 경쟁력, 운영 완성도, 관광객 만족도, 지역경제 기여도, 글로벌 성장 가능성 등을 종합 평가해 우수 축제를 선정한다.
서편제보성소리축제는 판소리 서편제의 본고장이라는 보성의 문화 정체성을 기반으로 전국 판소리 경연대회, 명창 공연, 전통 예술 체험, 군민 참여형 문화 행사 등을 운영하며 전통 예술의 계승과 대중화에 기여한 점을 높이 평가받았다.
특히 권위 있는 전국 판소리 경연 운영, 완성도 높은 공연 프로그램, 지역 관광 자원과의 연계로 대한민국 대표 전통 예술 축제로서 경쟁력을 인정받았다.
이 축제는 지난해 문화체육관광부 주관 공연·전통예술 경연대회 축제 평가에서 최고 등급인 S등급을 획득해 콘텐츠와 운영, 관람객 만족도 측면에서도 우수성을 입증했다.
군 관계자는 "5년 연속 대상 수상은 전통 예술을 지켜온 국악인과 군민, 축제 관계자들의 노력의 결과"라며 "서편제보성소리축제를 세계인이 찾는 국악 대표 축제로 키우겠다"고 말했다.
보성군은 앞으로 판소리 경연의 권위를 강화하고 국악인 교류와 참여를 확대해 축제 경쟁력을 높일 계획이다. 제28회 서편제보성소리축제는 오는 5월 2일부터 4일까지 보성군문화예술회관 일원에서 열린다.
chadol999@newspim.com