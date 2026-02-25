남도의병역사박물관, '불원복 태극기' 40년 만에 남도 귀환

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 구국 의병의 상징인 고광순 의병장의 '불원복(不遠復) 태극기'가 40년 만에 고향 남도로 돌아왔다.
전남도는 천안 독립기념관에서 보관 중이던 '불원복 태극기'를 남도의병역사박물관에 기탁받았다고 25일 밝혔다. 이 태극기는 1986년부터 독립기념관이 관리해온 유물로, 소장자의 뜻에 따라 이번에 전남도에 이관됐다.
이번 기탁은 전남도가 소장자와 수년간 지속적으로 협의하며 박물관 건립 취지와 의병정신 계승의 의미를 설명한 끝에 이뤄진 결과다. 제107주년 3·1절과 오는 3월 5일 박물관 개관을 앞두고 가장 상징적인 의병 유산이 돌아온 셈이다.
'불원복 태극기'는 고광순 의병장이 지리산 일대에서 항일투쟁을 벌이던 시기 직접 제작해 사용한 태극기로 태극 문양 위에 '머지않아 국권을 회복한다'는 뜻의 '不遠復' 문구가 붉은 글씨로 새겨져 있다. 2008년 국가등록문화유산으로 지정됐다.
고광순 의병장은 임진왜란 때 활약한 고경명 의병장의 후손으로 1907년 지리산 연곡사 전투에서 일본군과 싸우다 순국한 대한제국기의 대표적 항일 인물이다.
전남도는 이번에 귀환한 태극기를 남도의병역사박물관 상설전시실의 핵심 유물로 공개할 예정이며 이를 활용한 문화상품(뮤지엄 굿즈)도 개발해 의병정신을 일상 속에서 접할 수 있도록 할 계획이다.
박중환 남도의병역사박물관 개관준비단장은 "불원복 태극기의 귀향은 의병의 본향 남도의 긍지를 다시 일깨우는 상징적 사건"이라며 "박물관이 도민 참여형 의(義) 교육의 중심 공간으로 자리잡도록 하겠다"고 말했다.
전남도는 박물관 개관식 당일 소장자로부터 태극기를 공식 전달받고 기탁 감사 증서를 수여할 예정이다.
