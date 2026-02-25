완주군, 산업단지 공업용수 '복선화' 추진

130억 투입·내년 준공 목표 안정 공급 체계 강화
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 산업단지 입주 기업들의 공업용수 공급 안정성을 높이기 위해 만경강에서 정수장까지 연결되는 관로를 추가 설치하는 복선화 사업에 착수한다고 25일 밝혔다.
기존에는 노후 관로 1개에 의존해 공업용수를 공급해 왔으나 잦은 누수와 시설 노후화로 안정적 공급 체계 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이번 사업은 총 130억 원을 투입해 7.1km 규모의 신규 관로를 설치하는 사업이다. 군은 공사 효율성과 경제성, 유지관리 편의성 등을 종합적으로 검토해 최적 노선을 확정했으며, 내년 준공을 목표로 추진할 계획이다.
사업이 완료되면 기존 관로와 신규 관로가 동시에 운영되는 이중 공급 체계가 구축된다. 이에 따라 돌발 사고나 긴급 보수 상황에서도 공업용수를 중단 없이 공급할 수 있어 산업단지 기업들의 생산 차질을 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.
김태원 완주산업단지사무소장은 "공급로를 두 개로 늘려 기업들이 물 걱정 없이 생산 활동에 전념할 수 있도록 하겠다"며 "사업이 차질 없이 진행되도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
